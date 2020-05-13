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Başak Koleji Vedik Matematiği yayınları ile yapay zekayı destekliyor

İHA

Vedik Matematik eğitimlerine başlayan Başak Koleji, hazırladığı Vedik Matematiği özel yayınları ile öğrencilerin daha hızlı, daha meraklı ve daha az hata yapan bireyler olmalarını sağlamayı hedefliyor.

Başak Koleji Vedik Matematiği yayınları ile yapay zekayı destekliyor

Vedik Matematik eğitimlerine başlayan Başak Koleji, hazırladığı Vedik Matematiği özel yayınları ile öğrencilerin daha hızlı, daha meraklı ve daha az hata yapan bireyler olmalarını sağlamayı hedefliyor.

Vedik Matematik, Hint Matematiğinin eski sistemine verilen isimdir. Bu sistem astronomide, geometrik cisimlerin alan hesaplarında, Pisagor teoreminde, cebirsel ifadelerin yazımında kullanılmıştır. Vedik Matematik, Sri Bharati Krsna Tirthaji tarafından 19111918 yılları arasında yeniden gün yüzüne çıkarılmıştır. Sri Bharati Krsna Tirthaji yaptığı araştırmaya göre matematik, on altı sutraya ya da formüle dayanmaktadır. Vedik Matematiği yardımıyla sorularda bilindik yolların dışına çıkılıp eğlenceli bir yol izlenerek sonucun kısa ve hızlı sürede bulunması sağlanmaktadır.
Tarihte iz bırakmış ve günümüzde başarılı olan insanların ortak özelliklerinden en önemlisi farkında olarak ya da olmayarak beynin yarım kürelerinin her ikisini de mümkün olduğunca dengeli kullanmalarıdır.

Vedik Matematik Beyin İlişkisi
“Sol beyin sadık bir hizmetçi, sağ beyin ise kutsal bir armağandır.” Albert Einstein. Bu konuda Prof. Dr. Robert Ornstein, beynin iki yarısını da dengeli kullanabilen insanların kapasitelerinin diğerlerine göre 5 kat fazla olduğunu ifade etmiştir. Vedik Matematiğin önemi işte bu noktada ortaya çıkmaktadır. Vedik Matematik yöntemiyle hesaplama yapan öğrencilerin, zihinden matematiksel işlemler yaparken sol yarımküreleri, sayılar akılda tutulduğundan zihinsel görselleştirme, orta ve uzun vadeli hafıza gerekliliğinden sağ yarım küreleri dengeli olarak çalışır. Beyin de kas gibidir. Ne kadar çok kullanılırsa o kadar çok gelişir. Vedik Matematik iki yarım küreyi de geliştirmemizi sağlar. NASA’lı bilim adamları uzay teknolojisi ve yapay zekâ konusunda Vedik Matematiği kullanarak çalışmalar yapmaktadır. Özellikle NASA’LI bilim adamlarından Dr. Rick Briggs’in mikro işlemciler üzerinde Vedik matematiği kullanılarak yaptığı çalışmalar bulunmaktadır. Aynı zamanda IBM ve Microsoft gibi yazılım şirketleri bu sistemi kendi personelinin öğrenmesini zorunlu tutmuştur.
Konuyla ilgili açıklama yapan Başak Koleji Kurucu Temsilcisi Alp Ayaydın: “Vedik Matematiği özel yayınlarımız basıldı, sanal sınıf derslerimizde öğrencilerimize bu yayınlar eşliğinde eğitimlerimizi vermeye başlıyoruz. Başak Koleji öğrencilerinin her zaman olduğu gibi bu süreçte de bir adım önde olması için çalışmalarımıza hız kesmeden devam ediyoruz. Vedik Matematik ile beynimizin sağ ve sol yarım küresini geliştirebiliyoruz. Bu 2 yarım küreyi düşünürsek, sağ beyin bilgiyi bütün olarak işler, tasvir ve sembolleri kullanır, resimlereşekillere ve renklere tepki verir sezgicidir. Sol beyin ise, konuşma ve dil merkezli olup, analitik düşünür, mantıklı ve sistematiktir. Genel olarak baktığımızda ise, insanların sağ ve sol yarım kürelerinden biri diğerinden daha baskındır. Kişilikleri ve davranışları bu baskınlığa göre şekillenir. Ancak tarihte iz bırakmış ve günümüzde başarılı olan insanların ortak özelliklerinden en önemlisi beynin bu bahsettiğimiz yarım kürelerinin ikisini de dengeli kullanmalarıdır. Öğrencilerimize bu eğitimi vererek onların daha istekli, daha hızlı, daha meraklı olmalarını ve daha az hata yapmalarını sağlamayı hedefliyoruz. Ayrıca uzman kadromuzla eğitmen eğitimlerini de vererek ulusal çapta bir vedik matematik bilincine erişilmesini sağlamayı planlıyoruz.” diyerek konuşmasını sonlandırdı.
Başak Eğitim Hizmetleri Genel Direktörü Metin Akyol ise: “ Türkiye’de her zaman olduğu gibi bir kez daha bir ilke imza atarak Vedik Matematiği eğitimlerine başlamış bulunmaktayız. Kendi uzman kadromuzla hazırladığımız Vedik Matematiği özel yayınları eşliğinde, Başak Koleji öğrencilerimiz sanal sınıf derslerinde bu eğitimi alacaklar. Zihinsel matematik işlemlerinde, beynin 2 yarımküresinin de kullanılmasında ve zihinsel görselleştirmede Vedik Matematiğinin çok önemli bir katkısı olduğunu biliyoruz. Sadece sanal sınıf ve yayınlarımızla kalmayacak bir de Başak Koleji TV Vedik Matematiği programları ile tüm Aydın’a, hatta Türkiye’ye bu eğitimden faydalanma imkânı sağlayacağız. Her zaman olduğu gibi yine bu imkânları sağlamaktan gurur duyuyor ve öncü işler yapmaya devam ediyoruz. NASA, IBM ve Microsoft gibi dünya devi kurumlar personel eğitimlerinde Vedik Matematiği zorunlu tutuyor. Biz neden Türkiye’den dünya devi bir kurum çıkarmayalım ki? Başak Eğitim Hizmetleri olarak farklı açılardan yaklaşımlara sahip olduk ve böyle eşsiz işler ortaya koyduk. Başta Başak Koleji öğrencilerimiz olmak üzere, faydalanmak isteyen herkese hayırlı olmasını diliyorum” diyerek düşüncelerini paylaştı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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