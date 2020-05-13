Metin Yavuz; "Söke’nin yeni sosyal yaşam alanı hayırlı olsun"

Aydın Milletvekili ve AK Parti MKYK Üyesi Metin Yavuz, Söke ilçe Başkanı Sibel Menderes ve yönetim kurulu üyelerinden oluşan heyet ile Söke Tren Garına gerçekleştirdikleri ziyaretinde restorasyon çalışmaları tamamlanan tarihi binalar ve hangarları gezerek incelemelerde bulundu.



Konuyla ilgili açıklama yapan Yavuz;"1800’lü yıllara dayanan geçmişiyle, ülkemizin ilk demiryolu hatlarından dolan Söke Garı’mızın havzasında bulunan İstasyon Binası, Kafeterya, Kent Müzesi binaların restorasyon çalışmalarına yönelik proje tamamlanmak üzere. Restorasyon görmüş binaların bazıları tamamen bitti, bazılarında ise son çalışmalar yapılmaktadır. 30 bin metrekare açık ve 2 bin 700 metrekare kapalı alana sahip olan Söke Garında, binaların tamamı Fiber optik internet ağı ile altyapısına sahip olmasının yanı sıra binaların tamamında merkezi sistem klima bulunmakta. Gar sahasında ve binalarda toplam 61 adet HD kalite güvenlik kamera desteği ile güvenlik üst sınırdadır. Yapımı tamamlanan 7 bina olmakla birlikte bazı bina içi ofis odaları ve bahçeleri de ile buradan çıkan değişik tarzda 12 adet ticari alana sahip olan Gar sahası yeni görünümüyle yeni bir yaşam alanına sahip oldu. Buradaki ticari alanların Anıtlar Kurulu’nun onayından sonra ihale süreci TCDD 3 Bölge Müdürlüğümüz tarafından yapılacaktır. Günlük 10 adet Yolcu Treni ve ortalama 4 adet Yük Treni seferi düzenlenen Söke Garımızın 2019 yılı yolcu sayısı 184.000, yük taşıma oranı ise 750.000 Ton’dur. Bu değerler de göz önüne alındığında aydınlatma sistemleriyle geceleri de görenleri mest eden, tarihi binalara ve ticari alanlara sahip olan Söke Garımız ilçemizin yeni yaşam alanı olacak. İlçemize hayırlı olsun inşallah.’’ ifadelerini kullandı.

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