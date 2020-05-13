Sosyal mesafesiz alışveriş

Aydın’ın Efeler ilçesindeki bir giyim mağazasının önünde oluşan kuyrukta vatandaşların sosyal mesafe kurallarına uymaması dikkat çekti.

Korona virüsü salgını dolayısıyla Aydın’da uzun süreden beri dışarı çıkma imkanı bulamayan 014 yaş arası çocuklar bugün kendilerine verilen 4 saatlik izin ile dışarıya çıktı. Aileleri ile birlikte dışarıya çıkma imkanı bulan çocuklar parklarda oynayıp, bisiklet binip güzel vakit geçirdi.

Çocukları ile birlikte dışarıya çıkan kimi aileler ise yaklaşan bayram öncesi alışveriş telaşındaydı. Vatandaşlar alış veriş için gittikleri Efeler Yağcılariçi çarşısı içerisinde bulunan bir giyim mağazasının önünde uzun kuyruklar oluşturdu. Vatandaşlar mağazaya ateşleri ölçüldükten sonra ve içerideki kişi sayısı gözetilerek alındı. Mağaza içinde tedbirlere uyulurken, mağaza dışında ise durum farklı oldu. Kuyrukta bekleyen ailelerin ve çocukların maske taktığı görülürken, mağaza önünde oluşan sosyal mesafesiz kuyruk ise dikkat çekti. İç içe kuyrukta bekleyen aileler ve küçük çocuklar korona virüse davetiye çıkardı.

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