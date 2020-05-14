Korona mağduru çiftçi tarlasına özel izinle gidebiliyor Evi İzmir’de, tarlası Aydın’da kalan çiftçiler zorluk çekiyor Sadece bir yolun ayırdığı Kuşadası’na bağlı Çınar ile Selçuk’a bağlı Gökçealan mahallelerinin sakinleri korona virüs salgınıyla birbirinden ayrılmak zorunda kaldı

Korona virüs ile mücadele kapsamında uygulanan bazı büyükşehirlere girişçıkış yasağı, Aydın'ın Kuşadası ilçesine bağlı Çınar Mahallesi ile İzmir'in Selçuk ilçesine bağlı Gökçealan Mahallesi'nde çiftçilik yaparak geçimlerini sağlayan vatandaşları zor durumda bıraktı. Evi İzmir’de, tarlası Aydın’da kalan çiftçiler, arazilerine ancak özel izinle gidebiliyor.

Dünyayı etkisi altına alan korona virüsün 11 Mart'tan itibaren Türkiye'de görülmesi üzerine aralarında Aydın ve İzmir'in de bulunduğu 30 büyükşehirde sokağa çıkma yasağı uygulanmaya başlandı. Korona virüs salgınının yayılmasını en aza indirgemek için şehirlerin giriş ve çıkışları seyahate kapatıldı. Bu kapsamda aralarında sadece 50 metre olan ve bir patika yolun ayırdığı Aydın'ın Kuşadası ilçesine bağlı Çınar Mahallesi ile İzmir'in Selçuk ilçesine bağlı Gökçealan Mahallesi'nin sınırına da araç geçişini engellemek için jandarma tarafından beton bariyerler kondu. Durum böyle olunca Çınar Mahallesi'nde yaşayan vatandaşlar Gökçealan Mahallesi'ndeki bahçe ve tarlalarına, Gökçealan Mahallesi'ndekiler de Çınar Mahallesi'ndeki bahçe ve tarlalarına traktörleri ile ya da traktörleri olmadan gidemez oldu.



Seyahat belgesi almak zorunda

Bu durum ise birbirine komşu ve kardeş olan eski iki köyde hayatlarını toprağı ekip biçerek kazanan Aydınlı ve İzmirli çiftçileri zor duruma soktu. Evi Selçuk ilçesine bağlı Gökçealan Mahallesi'nde olan çiftçi Cemal Dayı, Kuşadası’na bağlı Çınar Mahallesi'ndeki tarlasına gitmek için seyahat belgesi almak zorunda kalıyor.

Gökçealan Mahallesi'nde yaklaşık 35 yıldır çiftçilikle uğraştığını belirten 60 yaşındaki Cemal Dayı, "Benim oturduğum ev İzmir'e tarlam ise Aydın bağlı. Sabah erkenden kalkıp Aydın’a bağlı olan tarlama gidiyorum. Akşam saatlerinde mahsullerimle döndüğümde traktörümü Aydın sınırında bırakıp, topladığım mahsullerimi sırtıma yükleyip İzmir’e bağlı olan evime kadar yaklaşık 10 kilometre yürüyorum. Korona virüs salgınının ardından alınan tedbirlerle birlikte sıkıntılar yaşamaya başladık" dedi.

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