Didim Devlet Hastanesi ihalesi yapıldı

Aydın Milletvekili ve AK Parti MKYK Üyesi Metin Yavuz, 75 yataklı yeni Didim Devlet Hastanesi ihalesinin yapıldığını belirtti.

Metin Yavuz, yaptığı açıklamada; “Özellikle yaz aylarında nüfus yoğunluğu sebebiyle sağlık hizmetlerinin hızlı ve doğru şekilde verilmesi bakımından mevcut 50 yataklı Didim Devlet Hastanemiz yetersiz kalıyordu. Bununla ilgili uzun zamandır çalışmalarımızı yürütüyorduk. İlave 75 yataklı ek bir bina yapılması ile ilgili Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca her süreçte bize destek verdi. Geçtiğimiz Şubat ayı içerisinde ihalesi yapılacaktı fakat malum söz konusu pandeminin ortaya çıkmasıyla bu ihalenin ileri bir tarihe ertelenmesi uygun görülmesi dolayısıyla yapılamamıştı. Koronavirüs ile mücadelede dünya ya ders veren ülkemizde normalleşme sürecine girdiğimiz bu günler de Didim 75 Yataklı Devlet Hastanesi ihalesini 29 Nisan 2020 tarihinde gerçekleştirdik. İhaleye 21 istekli teklif sunmuş olup ihale komisyonu tarafından inceleme ve değerlendirme çalışmaları devam etmektedir. Gerekli inceleme ve askı süresi sonrasında yüklenici firma ile imzalanacak sözleşme ile yer teslimi yapılacak ve 75 Yataklı Didim Devlet Hastanemizin yapımına başlanılması sonrasında 600 gün içerisinde inşallah aziz milletimizin hizmetine sunacağız” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.