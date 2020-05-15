Aydın Büyükşehir Belediyesi gençlere binlerce maske dağıttı

Aydın Büyükşehir Belediyesi, sokağa çıkma kısıtlaması olan 1520 yaş arası gençlerin sokağa çıktığı ilk günlerinde maskeler dağıttı.

Korona virüs önlemleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması bulunan 1520 yaş arası gençler, ilk serbest zaman izinlerinde bugün sokağa çıktı. 11.0015.00 saatleri arasında sokağa çıkma izni olan gençlere Atatürk Kent Meydanı ve kentin farklı noktalarında hazır bulunan mobil ekipler maske dağıttı. Maskelerden alan gençler Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'na teşekkür etti.

Pandemi süreci boyunca birçok alanda maske dağıtımı yapan Büyükşehir Belediyesi, daha önce de sokağa çıkma serbestliği verilen 65 yaş ve üstü vatandaşlar ile 014 yaş üstü çocuklara da maske dağıtımı yapmıştı.

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