KUTO Başkanı Serdar Akdoğan, TOBB Ege Bölge toplantısına katıldı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Ege Bölge Toplantısı, TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu başkanlığında gerçekleşti.

Hisarcıklıoğlu’nun, video konferans aracılığıyla düzenlenen Ege Bölge toplantısına katılarak bölge oda/borsa başkanları ile istişarelerde bulunduğu toplantıya, Kuşadası Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Akdoğan katıldı.



Akdoğan’ın ilettiği sorunlar gündeme alındı

Toplantıda konuşan Kuşadası Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Akdoğan; hizmet sektörünün gelirinin sıfır noktasında olduğunu, ancak tüm ödemelerinin devam ettiğini belirtti ve bununla ilgili düzenleme yapılması gerektiğini söyledi. Ayrıca kriz sonrası yüzde 50 kapasiteyle çalışılmasıyla ilgili problemleri de aktaran Akdoğan’ın ilettiği sorunlar, hükümete iletilmek üzere gündeme alındı.

Toplantıda konuşan TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, “Bizler, iş dünyası ile hükümet arasında köprü görevi üstlenerek, sahadaki sıkıntıları, en hızlı şekilde iletiyoruz. Bu çerçevede salgının başladığı Mart ayında, sizlerden aldığımız bilgilere dayalı olarak, hükümete 70 maddelik bir öneri seti sunduk. Bunların büyük bir kısmı hayata geçti, geçmeye de devam ediyor. Sonrasında da sizlerle istişare içinde, sorunları ve önerilerimizi iletmeye devam ettik. Çünkü bu dinamik bir süreç. Her gün yeni bir konu, yeni bir sıkıntı ortaya çıkıyor. Dolayısıyla hiç ara vermeden üyelerimizle temasta olup, sıkıntı ve önerileri toplamayı sürdürelim” dedi.



Oda/Borsaların, bu vizyonla çalıştığını, üyelerine hizmete devam ettiğini görmekten dolayı gurur duyduğunu ifaden eden Hisarcıklıoğlu, “Sizler, tüm başkanlarım, canlabaşla gayret gösteriyor, üyelerimizin nabzını tutuyor, onlara tercüman oluyorsunuz. Öneriler hazırlayıp, bize aktarıyorsunuz. İşte bugün de sizlerin ileteceği her konuyu, ilgili bakanlara ileteceğiz. Böylece üyelerimizin, camiamızın dertlerini bir nebze olsun çözmüş ve onları rahatlatmış olacağız” şeklinde konuştu.



Hisarcıklıoğlu, artık normalleşme sürecini konuşmaya başladıklarını ve TOBB olarak, ekonomi için hazırlanan destek paketlerine katkı sağladıkları gibi şimdi de normalleşme sürecinin planlanmasına katkı sağladıklarını belirtti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.