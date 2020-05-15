Aydın’da Gençlik Haftası etkinlikleri başladı

19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında 15 – 19 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirilen “Gençlik Haftası” etkinlikleri, Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürü Cenap Fillikçioğlu tarafından Atatürk anıtına çelenk sunulmasıyla başladı.

Her yıl 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından 15 – 19 Mayıs tarihleri arası “Gençlik Haftası” olarak kutlanmaktadır. Aydın Valiliği Atatürk Anıtı önünde yapılan Gençlik Haftası açılış töreni korona virüs tedbirleri kapsamında pandemi dönemi nedeniyle Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından sosyal mesafe kuralına uyularak gerçekleştirildi. İl Müdürü Fillikçioğlu tarafından Atatürk Anıtına çelenk koyulmasının ardından saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla tören sona erdi. Törene İl Müdürü Cenap Fillikçioğlu ile birlikte Spor, Gençlik ve Yurt Hizmetleri Müdürleri, Şube Müdürleri, Gençlik Merkezi Müdürü ve Gençlik Liderleri katıldı.



Dijital Platformda Kutlanacak

Aydın’da Gençlik Haftası etkinlikleri dijital platformlarda gerçekleştirilecek faaliyetlerle kutlanacak. Sportif ve sanatsal etkinlikler, halk oyunları gösterileri, haftanın anlamını belirten çeşitli video çalışmaları Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nün kurumsal sosyal medya hesapları üzerinden vatandaşlara ulaştırılacak.

19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı akşamı Adnan Menderes Stadı’nda Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü personelleri tarafından çeşitli etkinlikler yapılarak sosyal medya üzerinden vatandaşların izlenmesi sağlanacak.

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