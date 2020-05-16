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Aydın’da kazaların yüzde 48’ini kurallara uymayan motosikletliler yapıyor Aydın polisi, motosikletlileri ‘Bu Yolda Hep Birlikteyiz’ diyerek uyardı

İHA

– Aydın İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik ekipleri, "Bu Yolda Hep Birlikteyiz" sloganıyla gerçekleştirdikleri denetimlerde motosiklet ve motorlu bisiklet sürücülerini uyardı.

Aydın’da kazaların yüzde 48’ini kurallara uymayan motosikletliler yapıyor Aydın polisi, motosikletlileri ‘Bu Yolda Hep Birlikteyiz’ diyerek uyardı

– Aydın İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik ekipleri, “Bu Yolda Hep Birlikteyiz” sloganıyla gerçekleştirdikleri denetimlerde motosiklet ve motorlu bisiklet sürücülerini uyardı.
Denetimlerle ilgili olarak Aydın Valiliği’nden yapılan açıklamada, “İl Emniyet Müdürlüğümüz Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü olarak ‘Trafikte Her Yıl Daha İyiye’ sloganı ile huzur ve güven ortamının sağlanması, trafik kazalarından kaynaklı can ve mal kayıplarının önüne geçilerek olumlu bir trafik kültürü oluşması için eğitim, bilgilendirme ve denetim alanında çalışmalarımız yoğun olarak sürdürülmektedir. Yağışlı ve soğuk havaların geride kalarak güneşli ve sıcak havaların yaşanmaya başladığı son günlerde trafikte hızlı ve pratik bir ulaşım aracı olan motorlu bisiklet ve motosikletlerin kullanımı artmaya başlamıştır. İlimizde 132 bin 554 motosikletin kayıtlı olduğu ve bunun yanı sıra tescile tabi olmayan elektrikli bisikletlerin de kullanımda olduğu değerlendirildiği zaman bu araçların trafikte ciddi bir yer kapladığı anlaşılmaktadır. Elbette bu yoğunluk beraberinde kazaları da kaçınılmaz hale getiriyor. 2019 yılında il genelinde meydana gelen trafik kazalarının yüzde 48’i gerekli koruma başlığı ve güvenlik ekipmanı kullanmayan motosiklet ve motorlu bisiklet sürücüleri tarafından gerçekleşirken, bu oran 2020 yılının Nisan ayı itibariyle yüzde 44’e düşmüş ve motosiklet kazalarında 3 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir” denildi.

Araç yoğunluğunun bulunduğu trafik ortamında denetimlerin sıklaştırılarak yerine getirildiği kaydedilen açıklamada, şu ifadelere ter verildi:
“Gerçekleştirilen denetimlerde 51 bin 557 motosiklet sürücüsü denetime tabi tutulmuş ve 22 bin 131 sürücü tespit edilen eksiklik ve kural ihlalinden dolayı cezai işleme tabi tutulurken 4.260 motosiklet trafikten men edilmiştir. Sürücü belgesi, tescil belgesi ve plaka, kask ve koruyucu gözlük kullanımı ile motosiklet üzerinde yasal olmayan teknik değişiklikler yaparak rahatsız edici egzoz sesine neden olan sürücüler üzerinde bu yıl yapılan denetimlerde 4 aylık süre sonunda 13 bin 506 motosiklet sürücüsü denetlenmiş ve belirtilen eksiklik ve ihlal nedeni ile 6 bin 757 sürücüye gerekli cezai işlem uygulanırken bin 364 motosiklet de trafikten men edilmiştir. Unutmamalıyız ki trafikte kurallar bizler için var. Kurallara uymak hayatımızı ve trafik düzenini kolaylaştırdığı gibi can ve mal kaybına uğramamıza engel olmaktadır. Motosiklet kullanımı ve kuralların önemi konusunda vatandaşlarımıza gerekli bilgilendirmeler yapılmaktadır. Ancak ‘Bu Yolda Hep Birlikteyiz’ sloganından yola çıkarak motosiklet ve motorlu bisiklet kullanıcılarının da kurallara uyma noktasında üzerlerine düşeni yaparak bizlere yardımcı olmaları gerekmektedir.
Değerli motosiklet kullanıcıları, kaskınız da aklınız da başınızda olsun. Motosiklet ve motorlu bisikletler üzerindeki denetimlerimizi şehrin faklı noktalarında arttırarak sürdüreceğimizi belirterek trafikte tehlikeli hareketlerden kaçınmak sureti ile seyir halinde gerekli güvenlik ekipmanlarını kullanmaları ve araçlarının eksiklerini giderme konularında sürücüleri ve araç sahiplerini daha dikkatli ve duyarlı olmaya davet ediyoruz”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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