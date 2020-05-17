Kuşadası Belediyesi vatandaşlara 250 bin ücretsiz maske dağıttı

Kuşadası Belediyesi, tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgınına karşı yürüttüğü mücadeleyi aralıksız sürdürüyor.

Bu kapsamda Güvercin Masa birimi ile Temizlik İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler vatandaşlara ücretsiz maske dağıtmaya devam ediyor. Salgının Türkiye’ye girdiği 11 Mart tarihinden itibaren dezenfekte ve bilinçlendirme çalışmalarına ara vermeyen ekipler bir yanda da sokağa çıkma yasağı olmayan vatandaşlara maske dağıtıyor. Belediye Başkanı Ömer Günel, yaklaşık 2 ay içerisinde Emek Atölyeleri’ndeki gönüllü kadınlar tarafından üretilen 250 bini aşkın maskenin Kuşadalılara ücretsiz olarak dağıtıldığını açıkladı.



Kuşadası Belediyesi koronavirüs tedbirleri kapsamındaki yasağın sona ermesinin ardından 11 Mayıs tarihinde kapılarını müşterilerine açan berber ve kuaförler ile şehir içi yolcu taşımacılığı yapan dolmuş şoförlerine ücretsiz maske dağıtmaya devam ediyor. Çalışmalara bizzat katılan Belediye Başkan Yardımcısı Oğuzhan Turan, 2 ay içerisinde 3 binin üzerinde esnafa yaklaşık 85 bin maske dağıtıklarını belirtti.



Tarihi Kuşadası Belediye Bandosu, koronavirüs salgını nedeniyle evlerinden çıkamayan vatandaşlara yönelik konser vermeye devam ediyor. Kökleri 1920’li yıllara dayanan bandoya bu sefer Güvercin Masa birimine bağlı gezici ekip vatandaşlara ücretsiz maske dağıtarak eşlik etti. Belediye Başkan Yardımcıları Oğuzhan Turan ve Seyfi Seyhan Suvari’nin de takip ettiği etkinlikte vatandaşlara 3 binin üzerinde maske dağıtıldı.

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