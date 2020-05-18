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Ufresh, bünyesine kattığı yeni ürünlerle birlikte web sitesini yeniledi

İHA

Uğur Entegre Gıda'nın resmi e ticaret sitesi olan www.ufresh.com.tr yenilenen yüzü ve alt yapısı ile gelişmiş teknolojiyi yakalayarak daha fazla ziyaretçiye hitap etmek için dinamik bir yapıya kavuştu.

Ufresh, bünyesine kattığı yeni ürünlerle birlikte web sitesini yeniledi

Uğur Entegre Gıda'nın resmi e ticaret sitesi olan www.ufresh.com.tr yenilenen yüzü ve alt yapısı ile gelişmiş teknolojiyi yakalayarak daha fazla ziyaretçiye hitap etmek için dinamik bir yapıya kavuştu.
Yenilenmede öncelik olarak mobil kullanım ve kullanıcı dostu ara yüze önem verdiklerini kaydeden Ufresh Satış Müdürü Üsame Boz “Yenilenen web sitesiyle birlikte eticaretin hızlı değişen dinamik yapısını yakalayarak güvenlik önlemlerinin daha sıkı olduğu güvenli ödemeli bir siteyi hayata geçirdik. Yeni web sitemizle birlikte yeni ürünlerimizi satışa sunmuş bulunuyoruz. Atıştırmalık kategorisindeki kuru yemiş ve çerez sınıfında 20’i aşkın yeni ürünü satışa sunarak tüketicilerimize daha fazla lezzeti Ufresh kalitesiyle buluşturduğumuz için mutluyuz” dedi.
Ufresh’in yenilenen eticaret sitesi ile sağlıklı atıştırmalığa vurgu yaparken, etkili görselliği ve hız performansı ile öne çıktığını belirten Ufresh Satış Müdürü Üsame Boz “Yeni sitemizde ürünlere ilişkin ayrıntılı bilgi paylaşılırken, kuruyemiş çeşitleri farklı filtre ve sıralama özelliğine kavuştu. Yeni sitemiz hayata geçmesi nedeni ile hem mevcut müşterilerimizi hem de yeni müşterilerimizi kapsayacak yüzde 10 indirim kampanyası düzenledik. İndirim kampanyamızı 30 Mayıs 2020 tarihine kadar her alışverişlerinde kullanılabilecek. Tek yapmaları gereken alışveriş sepeti sayfasında indirim kuponu bölümüne UFRESH yazmak. Ayrıca 150 TL üzeri alışverişlerimizde ücretsiz kargo ile gönderim yapıyoruz” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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