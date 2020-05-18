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YORUM KURALLARINI OKUDUM

Aydın’da 3 ayda 220 bin metre kare alan yapı ruhsatı verildi

İHA

– Aydın'da, 2020 yılı OcakMart döneminde yapı ruhsatı verilen yapıların yüzölçümü 220 bin 616 metrekare ve bu yerlerin değeri ise 402 milyon 778 bin 803 TL olarak gerçekleşti.

Aydın’da 3 ayda 220 bin metre kare alan yapı ruhsatı verildi

– Aydın’da, 2020 yılı OcakMart döneminde yapı ruhsatı verilen yapıların yüzölçümü 220 bin 616 metrekare ve bu yerlerin değeri ise 402 milyon 778 bin 803 TL olarak gerçekleşti.
Türkiye İstatistik Kurumu, 2020 yılı OcakMart dönemi Yapı İzin İstatistiklerini yayımladı. Bu kapsamda TÜİK Denizli Bölge Müdürü Ali İhsan Yücedağ tarafından verilen bilgiye göre; Aydın ilinde
yapı ruhsatı verilen yapıların yüzölçümü 220 bin 616 metrekare oldu. 2020 yılı OcakMart döneminde Aydın’da yapı ruhsatı verilen 220 bin 616 metrekare alanın değeri 402 milyon 778 bin 803 TL olarak gerçekleşti. Bu dönemde yapı ruhsatı verilen bina sayısı 472, daire sayısı ise bin 609 olarak gerçekleşti.
Yapı ruhsatı verilen konut kullanım alanı 158 bin 039 metrekare, konut dışı kullanım alanı 38 bin 555 metrekare, ortak kullanım alanı 24 bin 22 metrekare oldu.

Yapı kullanma izin belgesi verilen yapıların yüzölçümü 564 bin 586 metrekare
Aydın’da, 2020 yılı OcakMart döneminde yapı kullanma izin belgesi verilen yapıların yüzölçümü 564 bin 586 metrekare olurken, yapı kullanma izin belgesi verilen yerlerin değeri 997 milyon 342 bin 558 TL olarak gerçekleşti.
Bu dönemde yapı kullanma izin belgesi verilen bina sayısı 448, daire sayısı 2 bin 854 olarak gerçekleşti.
Yapı kullanma izin belgesi verilen konut kullanım alanı 288 bin 36 metrekare, konut dışı kullanım alanı 62 bin 740 metrekare, ortak kullanım alanı 213 bin 810 metrekare oldu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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