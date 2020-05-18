Kuyucak yaza hazırlanıyor

Kuyucak Belediyesi tarafından ilçe merkezi ve 36 mahallede yol ve çevre temizlik çalışmaları yapılıyor.

İlçe merkezi ve tüm mahallelerde çevre temizliğini aralıksız olarak yapan ekipler, 'Daha Temiz Bir Kuyucak' anlayışıyla tüm mahallelerin temizliği için çalışıyor. Çevre temizlik çalışmalarını titizlikle sürdüren Kuyucak Belediyesi temizlik personelleri, vatandaşların ihtiyaçları doğrultusunda hizmet sunuyor. Cadde, sokak ve kaldırımların temizliğini yapan ekipler, halkın sağlığını tehlikeye sokabilecek her türlü durumun önlenmesine yönelik tedbirleri de alıyor. Kuyucak Belediyesi temizlik personelleri, yaz kış, yağmur çamur demeden gece gündüz çalışarak sokakları temizliyor.

Vatandaşların memnuniyetini ve huzurunu sağlayabilmek için gece gündüz çalıştıklarını belirten Kuyucak Belediye Başkanı Metin Ertürk, “Belediyemiz temizlik personelleri tarafından, çevre ve yol temizlik çalışmalarımız yapılmaktadır. Daha temiz bir Kuyucak için, çalışmalarımızı titizlikle sürdürüyoruz. İlçe merkezi ve mahallelerimizin düzenli olarak temizliği yapılarak Kuyucak’a yakışır bir çevre sağlamak için çalışıyoruz" dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.