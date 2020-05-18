Kuşadası’nda zabıtadan toplu kan bağışı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Kuşadası’nda zabıtadan toplu kan bağışı

İHA

Kuşadası Belediyesi Zabıta Müdürlüğü personeli, Kızılay'a destek olmak amacıyla toplu kan bağışında bulundu.

Kuşadası’nda zabıtadan toplu kan bağışı

Kuşadası Belediyesi Zabıta Müdürlüğü personeli, Kızılay’a destek olmak amacıyla toplu kan bağışında bulundu.
Kuşadası Belediyesi Zabıta Müdürlüğü’nde görevli personel, örnek gösterilecek bir davranışın altına imza attı. Zabıta memurları, İsmail Cem Dostluk ve Barış Meydanı’nda yer alan Kızılay’ın mobil aracına giderek kan bağışında bulundu.
Personelinin kan bağışına büyük ilgi gösterdiğini belirten Kuşadası Belediyesi Zabıta Müdürü Nuri Can, “Mesai arkadaşlarıma bu güzel davranışlarından ötürü çok teşekkür ediyorum. Böyle organizasyonlar tüm kamu ve sivil toplum kuruluşlarında çalışanlara örnek teşkil ediyor. Kan bağışında bulunmak hayat kurtarmakla eş değer. Bundan sonraki süreçte de kan vermeye devam edeceğiz. Kuşadası Belediyesi Zabıta Müdürlüğü olarak vatandaş ve esnafımıza her zaman güler yüzlü hizmet vermeye çalışıyoruz” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Nazilli'den vefa rekoru
YEREL HABERLER Nazilli'den vefa rekoru
Başkan Kaplan’ın 19 Mayıs mesajı
YEREL HABERLER Başkan Kaplan’ın 19 Mayıs mesajı
Kuyucak yaza hazırlanıyor
YEREL HABERLER Kuyucak yaza hazırlanıyor
Bataklığa saplanan 3 atı, itfaiye ekibi kurtardı
YEREL HABERLER Bataklığa saplanan 3 atı, itfaiye ekibi kurtardı
Cezaevi firarisi kovalamca sonucu yakalandı
YEREL HABERLER Cezaevi firarisi kovalamca sonucu yakalandı
Büyükşehir Doğu Gazi Bulvarı’nı sıcak asfaltla buluşturuyor
YEREL HABERLER Büyükşehir Doğu Gazi Bulvarı’nı sıcak asfaltla ...
Simge isimler Kuşadası’nın parklarında yaşatılıyor
YEREL HABERLER Simge isimler Kuşadası’nın parklarında yaşatılıyor
40'ıncı evlilik yıl dönümünde bandolu sürpriz
YEREL HABERLER 40'ıncı evlilik yıl dönümünde bandolu sürpriz
Kuşadası’nda 65 yaş üstü bandolu evlilik yıldönümü kutlaması 65 yaşındaki emekli işçi, 40. evlilik yıldönümünde 63 yaşındaki eşine bando ile sürpriz yaptı
YEREL HABERLER Kuşadası’nda 65 yaş üstü bandolu evlilik yıldönümü ...
AK Partili Mustafa Savaş’ın 19 Mayıs mesajı
YEREL HABERLER AK Partili Mustafa Savaş’ın 19 Mayıs mesajı
Futbol aşkı Şeyda'ya parkur yaptırdı
YEREL HABERLER Futbol aşkı Şeyda'ya parkur yaptırdı
Futbol aşkı Şeyda'ya parkur yaptırdı
YEREL HABERLER Futbol aşkı Şeyda'ya parkur yaptırdı
Aydın filede 7 isimle vedalaştı
YEREL HABERLER Aydın filede 7 isimle vedalaştı
Başak Koleji Anadolu Lisesi’nde 19 Mayıs töreni yapıldı
YEREL HABERLER Başak Koleji Anadolu Lisesi’nde 19 Mayıs töreni ...
ADÜ’nün ortağı olduğu proje TÜBİTAK’ta destek aldı
YEREL HABERLER ADÜ’nün ortağı olduğu proje TÜBİTAK’ta destek aldı
Kovid-19 tedbirleri kapsamında Çeştepe, Nazilli ve Çine Hayvan pazarları açıldı Alım satımlarda hayırlaşma işlemi el sıkışarak yapılmayacak
YEREL HABERLER Kovid-19 tedbirleri kapsamında Çeştepe, Nazilli ve ...
Aydın’da 3 ayda 220 bin metre kare alan yapı ruhsatı verildi
YEREL HABERLER Aydın’da 3 ayda 220 bin metre kare alan yapı ruhsatı ...
Başkan Tuncel'den 19 Mayıs mesajı
YEREL HABERLER Başkan Tuncel'den 19 Mayıs mesajı
Arıcılara 'aşırı sıcak' uyarısı Mevsim normalleri üzerinde seyreden sıcaklıklar arıları strese soktu
YEREL HABERLER Arıcılara 'aşırı sıcak' uyarısı Mevsim normalleri ...
Aydın’da “19 Mayıs TFT Turnuvası” düzenlenecek
YEREL HABERLER Aydın’da “19 Mayıs TFT Turnuvası” düzenlenecek
Marinaya dönmeye hazırlanan denizcilere uyarı Bu yıl rutin bakımların yanında hijyene daha büyük önem verilmeli
YEREL HABERLER Marinaya dönmeye hazırlanan denizcilere uyarı Bu yıl ...
Tarihi Hacı Şeyh Camisinde restorasyon çalışması tamamlanıyor
YEREL HABERLER Tarihi Hacı Şeyh Camisinde restorasyon çalışması ...
Aydın Ticaret Borsasında günlük oluşan fiyatlar
YEREL HABERLER Aydın Ticaret Borsasında günlük oluşan fiyatlar
Ufresh, bünyesine kattığı yeni ürünlerle birlikte web sitesini yeniledi
YEREL HABERLER Ufresh, bünyesine kattığı yeni ürünlerle birlikte web ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X