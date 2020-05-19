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<br>Eşber OKAYER/KUŞADASI, (Aydın), (DHA) - AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde, Deniz Kuvvetlerine ait bir hücüm bottan saatler 19.19'u gösterdiğinde İstiklal Marşı okundu.<br>Atatürk'ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında, Kuşadası ilçesinde Deniz Kuvvetlerine ait bir hücum bot kıyıya uzak bir noktaya demir attı. Saatler 19.19'u gösterdiğinde hücum bottan İstiklal Marşı sesleri yükseldi. DHA-Genel Türkiye-Aydın / Kuşadası Eşber OKAYER<br>2020-05-19 21:43:29<br>

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