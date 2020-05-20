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Yatağa bağımlı sağlıkçı Şenay için 183 bin liraya daha ihtiyaç var

DHA

Burhan CEYHAN / AYDIN, (DHA)AYDIN'ın Sultanhisar ilçesinde, beyni besleyen damarlarındaki tıkanıklık nedeniyle 5 yıldır yatağa bağımlı olan tıbbi sekreter Şenay Adıgüzel'in (40) sağlığına kavuşabilmesi için gerekli 200 bin TL'nin 17 bin lirası toplandı. Anne Gülten Yuva, paranın kalan bölümünün toplanabilmesi için destek beklediklerini söyledi. Nazilli Devlet Hastanesi'nde tıbbi sekreter olarak çalışan evli ve 3 çocuk annesi Şenay Adıgüzel, 6 Ağustos 2015'te, annesiyle oturduğu sırada rahatsızlandı. Adıgüzel, yakınları tarafından çalıştığı Nazilli Devlet Hastanesi'ne götürdü. Yapılan ilk...

Yatağa bağımlı sağlıkçı Şenay için 183 bin liraya daha ihtiyaç var

<br>Burhan CEYHAN / AYDIN, (DHA)AYDIN'ın Sultanhisar ilçesinde, beyni besleyen damarlarındaki tıkanıklık nedeniyle 5 yıldır yatağa bağımlı olan tıbbi sekreter Şenay Adıgüzel'in (40) sağlığına kavuşabilmesi için gerekli 200 bin TL'nin 17 bin lirası toplandı. Anne Gülten Yuva, paranın kalan bölümünün toplanabilmesi için destek beklediklerini söyledi.<br>Nazilli Devlet Hastanesi'nde tıbbi sekreter olarak çalışan evli ve 3 çocuk annesi Şenay Adıgüzel, 6 Ağustos 2015'te, annesiyle oturduğu sırada rahatsızlandı. Adıgüzel, yakınları tarafından çalıştığı Nazilli Devlet Hastanesi'ne götürdü. Yapılan ilk müdahalenin ardından da Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Adıgüzel'e beyni besleyen damarların tıkanması olan 'serebrovasküler' hastalığı tanısı konuldu. Yüzde 98 engelli raporu verilen Adıgüzel, yaklaşık 5 yıldır evde, yatağa bağımlı olarak yaşamını sürdürüyor. Anne Gülten Yuva, kızını bir bebek gibi bakıp, yemek yiyemediği için midesine yerleştirilen tüpten mamayla besliyor.<br>Doktorların, İstanbul'daki özel bir rehabilitasyon merkezinde, fizik tedavi görerek iyileşme şansının yüzde 80 olduğunu söylediği talihisz kadın için aile, harekete geçti. Ancak 1 yıl sürecek fizik tedavi ücretnin 200 bin lira olması, aileyi çaresiz bıraktı. Eşi tarım işçisi olan ve yevmiyeli olarak çalışan, 2 bin liralık engelli maaşı dışında hiçbir geliri olmayan Adıgüzel'in yakınları, yardım kampanyası başlatabilmek için geçen nisan ayında Aydın Valiliği'ne başvurdu. Valilikten gereken onayın çıkmasının ardından da yardım kampanyası başlatıldı.<br>Bugün itibariyle toplam 17 bin lira yardım toplandı. Genç kadının sağlığına kavuşması için 183 bin liraya daha ihtiyaç bulunuyor.<br>Kızının durumuna çok üzdüğünü belirten Gülten Yuva, "Beş yıldan beri kızım yatalak hasta. Onu mamayla besliyorum. Fizik tedavi için devlet hastanelerine götürüyoruz ama yeterli olmadı. Özel bir hastanede doktorlar fizik tedaviyle iyileşme şansının olduğunu söyledi ama 200 bin lira lazım. Biz de bir yakınımızın yardımıyla Aydın Valiliği'ne başvurduk, kampanya başlattık. Hayırseverlerden yardım bekliyoruz. Kızımın yataktan kalkması ve yürümesi bile bana yetecek. Konuşamıyor ama söylenen her şeyi anlıyor. Tok mu aç mı onu bile bilemiyoruz. Onu öyle görünce içim yanıyor. Basında çıkan haberler üzerine 2 günde 17 bin lira para toplandı" dedi.<br>Ziraat Bankası Sultanhisar Şubesi'nde, Şenay Adıgüzel'in annesi Gülten Yuva, dayısı Abdurrahim Yuva ve akrabalarından Nihat Çetin adına açılan 'TR46 0001 0005 7833 8009 1950 04' IBAN no'lu hesaptan yardımda bulunulabileceği bildirildi.DHA-Genel Türkiye-Aydın / Sultanhisar Burhan CEYHAN <br>2020-05-20 17:58:25<br>

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