Başkan Özcan, İYİ Parti lideri Akşener ile görüştü

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Başkan Özcan, İYİ Parti lideri Akşener ile görüştü

İHA

Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, İYİ Parti Lideri Meral Akşener ile telekonferans yoluyla düzenlenen toplantıda bir araya geldi.

Başkan Özcan, İYİ Parti lideri Akşener ile görüştü

Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, İYİ Parti Lideri Meral Akşener ile telekonferans yoluyla düzenlenen toplantıda bir araya geldi.
Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile telekonferans yoluyla düzenlenen gündeme ilişkin değerlendirme toplantısına katıldı.
18 İYİ Partili belediye başkanın katıldığı toplantıda ilk söz alan Başkan Özcan oldu.
Covid19 ile mücadele çalışmaları kapsamında ilçe genelinde gerçekleştirilen çalışmalarla ilgili İYİ Parti liderine bilgi veren Özcan, “Yeni tip korona virüs ülkemizde görüldüğü ilk günden bu yana gerekli önlemleri alarak çalışmalarımızı başlattık. Tüm cadde ve sokaklarımız ile kamuya açık alanların dezenfekte edilmesi, virüsün yayılımı noktasında büyük risk taşıyan pazar alanlarında gerekli tedbirlerin alınarak halk sağlığının korunması, bu süreçte hem sosyal hem de ekonomik anlamda zorluk çeken vatandaşlarımızın maddi ve manevi olarak desteklenmesi, ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza gıda yardımı yapılması ve tüm bunları yaparken rutin belediyecilik hizmetlerimizin aksamaması için ekip arkadaşlarımızla başarılı bir çalışma yürüttük” dedi.
Alınan tedbirler doğrultusunda ilçe genelinde Nazilli kaynaklı korona virüs vakasına rastlanmadığını belirten Başkan Özcan, “Nazilli Vefa Sosyal Destek Grubu’na hizmet eden Nazilli Belediyesi 444 1 391 numaralı çağrı merkezimiz aracılığıyla bugüne kadar 50 bine yakın vatandaşımızın gıda, market ve sağlık ihtiyaçlarını karşılayarak halkımızın 7 gün 24 saat yanında olduk” sözlerini kaydetti.
Verimli bir toplantı gerçekleştirdiklerini ifade eden Özcan, desteklerinden dolayı İYİ Parti Lideri’ne teşekkür etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Afrodisias’ın 2023 hedefi 1 milyon ziyaretçi
YEREL HABERLER Afrodisias’ın 2023 hedefi 1 milyon ziyaretçi
Koçarlı’da açık hava sinemasına ilgi büyük oldu
YEREL HABERLER Koçarlı’da açık hava sinemasına ilgi büyük oldu
Yazar Bekir Aygül’ün yeni kitabı okuyucularıyla buluştu
YEREL HABERLER Yazar Bekir Aygül’ün yeni kitabı okuyucularıyla ...
Germencik Belediyesi’nden üreticilere yonca desteği
YEREL HABERLER Germencik Belediyesi’nden üreticilere yonca desteği
Kuyucak Belediyesi pazaryerlerinde korona virüs tedbirlerini sürdürüyor
YEREL HABERLER Kuyucak Belediyesi pazaryerlerinde korona virüs ...
Karacasu'da berber ve kuaförlere koronavirüs testi
YEREL HABERLER Karacasu'da berber ve kuaförlere koronavirüs testi
Koronavirüs arı satışlarını yüzde 100 artırdı
YEREL HABERLER Koronavirüs arı satışlarını yüzde 100 artırdı
Koronavirüs arı satışlarını yüzde 100 artırdı
YEREL HABERLER Koronavirüs arı satışlarını yüzde 100 artırdı
Başkan Günel, Kılıçdaroğlu’nu ziyaret etti
YEREL HABERLER Başkan Günel, Kılıçdaroğlu’nu ziyaret etti
Yatağa bağımlı sağlıkçı Şenay için 183 bin liraya daha ihtiyaç var
YEREL HABERLER Yatağa bağımlı sağlıkçı Şenay için 183 bin liraya ...
Sıcaklık rekoru kıran Aydın, serinleyecek
YEREL HABERLER Sıcaklık rekoru kıran Aydın, serinleyecek
NTO yönetim kurulu pandeminin neden olduğu sorunlar ve çözümlerini görüştü
YEREL HABERLER NTO yönetim kurulu pandeminin neden olduğu sorunlar ...
Nazilli Belediyesi TSM Korosu’na vatandaşlardan tam not
YEREL HABERLER Nazilli Belediyesi TSM Korosu’na vatandaşlardan tam ...
Elektrik faturası ödemelerinde sosyal mesafesiz kuyruk
YEREL HABERLER Elektrik faturası ödemelerinde sosyal mesafesiz ...
Yağcılariçi’nde bayram hareketliliği
YEREL HABERLER Yağcılariçi’nde bayram hareketliliği
Kalp hastalarına sıcak uyarısı
YEREL HABERLER Kalp hastalarına sıcak uyarısı
Aydın’da çocuklar sıcak havaya rağmen dışarı çıktı
YEREL HABERLER Aydın’da çocuklar sıcak havaya rağmen dışarı çıktı
Yıldıztepe Mahallesi 85 Sokak trafiğe açıldı
YEREL HABERLER Yıldıztepe Mahallesi 85 Sokak trafiğe açıldı
ADÜ Haber Dergisi, Kovid-19 gündemini özel sayı yaptı
YEREL HABERLER ADÜ Haber Dergisi, Kovid-19 gündemini özel sayı yaptı
Kuşadası’ndaki büyükşehir-ilçe belediyeleri uyumu örnek oluyor
YEREL HABERLER Kuşadası’ndaki büyükşehir-ilçe belediyeleri uyumu ...
Kuşadası’nda belediyenin 19 Mayıs etkinlikleri, gökyüzünü aydınlattı
YEREL HABERLER Kuşadası’nda belediyenin 19 Mayıs etkinlikleri, ...
İskelesi yıkılan 10 işletmeci: Bizi korona değil, Didim Belediyesi vurdu
YEREL HABERLER İskelesi yıkılan 10 işletmeci: Bizi korona değil, ...
İskelesi yıkılan 10 işletmeci: Bizi korona değil, Didim Belediyesi vurdu
YEREL HABERLER İskelesi yıkılan 10 işletmeci: Bizi korona değil, ...
İskelesi yıkılan 10 işletmeci: Bizi korona değil, Didim Belediyesi vurdu
YEREL HABERLER İskelesi yıkılan 10 işletmeci: Bizi korona değil, ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X