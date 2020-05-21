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Kronik kalp hastaları hekimlerine danışmadan ilaçlarını bırakmamalı

İHA

– Korona virüs salgını sürecinde özellikle kronik kalp hastalarında riskin daha fazla olduğunun altını çizen Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Hasan Güngör, salgın sürecinde kronik kalp hastalarının hekimlerine danışmadan ilaçlarını bırakmamasını önerdi.

Kronik kalp hastaları hekimlerine danışmadan ilaçlarını bırakmamalı

– Korona virüs salgını sürecinde özellikle kronik kalp hastalarında riskin daha fazla olduğunun altını çizen Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Hasan Güngör, salgın sürecinde kronik kalp hastalarının hekimlerine danışmadan ilaçlarını bırakmamasını önerdi.
Doç. Dr. Hasan Güngör, korona virüs ve kronik kardiyovasküler hastalıklar hakkında önemli bilgiler verdi. Kovid19 döneminde özellikle kalp krizi geçirmiş, hipertansiyonu olan, kalp yetersizliği nedeniyle ödem takibi, ritim bozukluğu veya kapak ameliyatı nedeniyle kan sulandırıcı kullanan kişilerde birçok sorun ile karşılaştıklarını dile getiren Doç. Dr. Hasan Güngör, “Her ne kadar telefon veya sosyal medya üzerinden bazı sorunlar çözülebilse de doğru olan, hastanın hekim tarafından hastanın görülmesidir. Takiplerin düzenli yapılamaması ve hastaların virüs korkusu ile şikayetlerini gizlemesi kötüleşmiş bir şekilde acil servislere başvuruyu veya istenmeyen sonuçları artırdı” dedi.


Ölümlerin bu dönemde büyük çoğunluğunun 60 yaş üzerindeki kişilerde meydana geldiğini ve erkek hastaların daha çok kaybedildiğini söyleyen Doç. Dr. Güngör: “Ölen kişilerin yüzde 70’inde hipertansiyon, yüzde 35’inde diyabet, yüzde 30’unda kalp damar hastalığı ve yüzde 20’sinde atriyal fibrilasyon isimli ritim bozukluğu mevcut. Virüsün en önemli özelliği öncelikle enfeksiyon zemininde birçok inflamasyon ilaçlarının bırakılmasına sebep olarak hem kalp krizini tetiklemesi hem de pıhtılaşmayı artırmasıdır. Buna ek olarak virüs direk kalp kasına saldırarak miyokardit ismini verdiğimiz kalp kası iltihabına yol açmaktadır. Bu durum hem yeni kalp yetersizliği gelişimine veya zemindeki kalp yetersizliği miktarını da artırmaktadır. Sonuçta kalp yetersizliği nedeni ve ölümcül ritim bozukluğu nedeniyle hastanın kaybedilmesine neden olmaktadır” diye konuştu.

İlaçların bırakılması olumsuzluklara yol açabilir
Bu dönemde ilaçların bırakılmasının çeşitli olumsuzluklara yol açacağını söyleyen Doç. Dr. Hasan Güngör, sözlerine şunları ekledi: “Özellikle stent takılmış ya da koroner arter hastalığı olan olguyu ele alırsak kan sulandırıcı ilaçlarını kesmesi stentlerin pıhtılaşmasına veya yeni kalp krizlerinin oluşmasına yol açar. Tansiyon ilaçlarını aksatan kişilerde yüksek kan basıncına bağlı beyin kanaması, inme, kalp krizi ve kalp yetersizliğinde kötüleşme görülmesi muhtemeldir. Kalp yetersizliği ilaçlarını bırakanlarda vücudun tekrar su toplaması ve akciğer ödemi dediğimiz tablo görülebilir. Kapak değişim ameliyatı yapılmış veya atriyal fibrilasyon nedeniyle özel takip gereken kan sulandırıcı kullananlarda dozun az gelmesi pıhtılaşmanın artmasına bağlı felç veya kapağın tıkanması gibi çok ciddi sıkıntılara, dozun fazla gelmesi de ölümcül kanamalara yol açabilir”

Hasta yakınları da aile üyelerinin tedavilerini ve ilaçlarını takip etmeli
Hasta yakınlarının ailelerine sahip çıkarak tedavilerini ve ilaçlarını takip etmelerinin çok önemli olduğunu vurgulayan Doç. Dr. Hasan Güngör: “Yakınların, hastalarla devamlı iletişim halinde olup yaşlıların şikâyetlerini gizleyip gizlemediklerini sorgulamaları, tansiyon ölçümlerini yapmaları, kilo, nefes darlığı ve ayak şişliği takibini yapmaları, yaşlılarda yolunda gitmeyen bir durum gördüklerinde müdahale etmeleri çok önemli. Ayrıca Sağlık Bakanlığı’nın yayınladığı genelge ile raporlar Temmuz ayına kadar uzatıldı ve ilaçlar eczaneden direk alınmasına onay verildi. Aile hekimliği poliklinikleri ve diğer poliklinikler çalışmaya devam ettiği için ilaçlar oradan da yazılabilir” diye konuştu.

Kronik kalp rahatsızlıkları olan hastalar salgın döneminde rutinlerini bozmamalı
Öncelikle herkes için olduğu gibi kronik kalp hastaları için de el yıkama, maske kullanımı, temas izolasyonu ve sosyal mesafenin bu dönemde çok önemli olduğunu ifade eden Doç. Dr. Güngör, şu uyarılarda bulundu:
“Kronik kalp hastalıklarına sahip kişilerin rutin hayatlarını bozmamalarını, örneğin daha önce saat kaçta uyanıyor ve uyuyorlar ise bu rutine devam etmelerini öneriyoruz. Resmi organlar dışında diğer haber kaynaklarındaki olumsuz bilgilere itibar etmemeleri anksiyete düzeylerini azaltma açısından çok önemlidir. Kilo almamaya, özellikle tuz kontrolüne dikkat etmeleri, alkol, sigara ve kafeinli gıdaları tüketmemeye özen göstermeleri önerilir. Evin içinde dahi olsa günde en az 30 dakika tempolu yürüyüş, basit gevşeme ve esneme egzersizlerinden çok fayda göreceklerdir. Özellikle tansiyon ilaçları ile ilgili yapılan spekülasyonlar olduğu için hekimlerine danışmadan hiçbir ilacı kesmemeleri gereklidir. Tüm hastalarımıza bu dönemde çağrımız, evde kalın ama hareketsiz kalmayın”

Yaşlı hastalar, korona virüs nedeniyle hastaneye gitme korkusundan şikayetlerini saklıyor
Bu dönemde özellikle yaşlı hastaların korona virüs nedeniyle hastaneye gitme korkusundan dolayı şikayetlerini saklama eğiliminde olduğunu söyleyen Doç. Dr. Hasan Güngör, açıklamasını şöyle tamamladı:
“Eğer hastalarımızda 10 dakikadan uzun süren baskı, yanma, sıkışma, terleme, sol kolda, boyunda veya çenede ağrı olursa, ciddi nefes darlığı, özellikle kalp yetersizliği ve kapak hastalarında ayak şişliği ve kilo artışı olursa, çarpıntı atakları sıklaşırsa, yeni başlayan ve geçmeyen çarpıntısı olursa, nabız düşüklüğü ile beraber baş dönmesi veya tansiyon düşüklüğü, tansiyon değeri kontrol altında tutulamıyor, kan sulandırıcı kullanan kişilerde burun, ağız, idrar ve gaytada kanama var ise acil servise başvursunlar”

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