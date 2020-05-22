Kuşadası’nda denetlemeler sürüyor

Korona virüs tedbirleri kapsamında Kuşadası’ndaki berber, kuaför ve güzellik salonları ile pazar yerleri, alışveriş merkezleri, ticari taksi ve toplu ulaşım araçları denetlendi.

Kuşadası Kaymakamlığı ve Kuşadası Belediyesi koordinesinde polis, zabıta, doktor ve uzmanlardan oluşan denetleme ekipleri önce berber, kuaför ve güzellik salonlarını kontrol etti. Gerekli uyarıları yapan ekipler, ardından pazar yerleri ve alışveriş merkezlerinde inceleme yaptı ve uyarılarda bulundu.

Denetleme ekipleri son olarak ticari taksi ve toplu taşıma araçlarında denetleme yaptı. Toplu taşıma araçlarında ruhsatlarda yazan yolcu sayısının yarısı kadar oturan yolcu, oturan yolcu sayısının yarısı kadar da ayakta yolcu olup olmadığını denetledi. Ekipler tarafından ayrıca taksilerde 3 kişi, minibüslerde ise ayakta yolcu olmamak kaydıyla oturan yolcu sayısının yarısı kadar yolcu alma kuralına uyup uymadıkları kontrol edildi. Denetim ekipleri, toplu taşıma araçlarında hem sürücülere hem de yolculara koronavirüse karşı alınan tedbirlere uyması konusunda uyarıda bulundu.

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