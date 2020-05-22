Kahve kültürümüzden ödün vermedik Ramazan Bayramı için onlarca ton Türk kahvesi hazırlandı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kahve kültürümüzden ödün vermedik Ramazan Bayramı için onlarca ton Türk kahvesi hazırlandı

İHA

Dünyayı etkisi altına alan Korona virüs (Kovid19) tedbirleri kapsamında Ramazan Bayramı'nı evde geçirecek olan ülke insanı bayram için en çok Türk kahvesini tercih etti. Ülkenin değişik illerinde 87 şubesi olan ve merkezi Aydın'da bulunan Tuğba Kuruyemiş, yoğun talep üzerine Ramazan Bayramı'na özel onlarca ton Türk kahvesi kavurarak bayram hazırlığını tamamladı. Şubelerdeki satışların yanı sıra firmanın internet sitesi üzerinden de siparişlerin alındığı Tuğba Kuruyemiş'te en çok ilgi gören ürünlerden birinin Türk kahvesi olduğu belirtildi.

Kahve kültürümüzden ödün vermedik Ramazan Bayramı için onlarca ton Türk kahvesi hazırlandı

Dünyayı etkisi altına alan Korona virüs (Kovid19) tedbirleri kapsamında Ramazan Bayramı’nı evde geçirecek olan ülke insanı bayram için en çok Türk kahvesini tercih etti. Ülkenin değişik illerinde 87 şubesi olan ve merkezi Aydın’da bulunan Tuğba Kuruyemiş, yoğun talep üzerine Ramazan Bayramı’na özel onlarca ton Türk kahvesi kavurarak bayram hazırlığını tamamladı. Şubelerdeki satışların yanı sıra firmanın internet sitesi üzerinden de siparişlerin alındığı Tuğba Kuruyemiş’te en çok ilgi gören ürünlerden birinin Türk kahvesi olduğu belirtildi.
Tarihten bu yana Türklerin vazgeçilmez damak tatları arasında yer alan Türk kahvesi, sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanacağı Ramazan Bayramı’nın olmazsa olmazları arasında yerini aldı. Kovid19 tedbirleri kapsamında tugbakuruyemis.com.tr adlı sitesinden de satışlara başlayan Tuğba Kuruyemiş, bayram önü gerek mağazalarda gerekse internet üzerinden satışlarda Türk kahvesine olan talepleri karşılayabilmek için tonlarca Türk kahvesi hazırladı. Özenle kavrulan kahveler Türkiye’nin dört bir yanına gönderildi.
Türkiye’de yetişmemesine rağmen dünyada Türk adı ile anılan kahvenin aynı zamanda bir kültür olduğunu belirten Tuğba Kuruyemiş firmasının kuruyemiş üretiminden sorumlu Gıda Mühendisi Ayşen Orhan, “Katip Çelebi’nin Mizanül Hak Adlı eserinde belirttiğine göre: Kahve, Moka Yarımadası’na sürgün edilen bir Şazeli Dervişi tarafından 1555 yıllarında İstanbul’a getirilir. İlk kahvehane de 1556 yılında İstanbul Tahtakale’de açılır. Aradan geçen yaklaşık 5 asırlık süreçte dünyaya Türk adıyla yayılan kahve şu anda sudan sonra en fazla tüketilen içecekler arasında yerini almıştır” diyerek Türk kahvesine olan ilginin her geçen gün arttığını söyledi.
“Bu bayram fincanla değil paketle ikram ediliyor”
Korona virüsü salgını nedeniyle bu bayramda kahve ikramının sadece fincanla değil paketle yapılmaya başlandığını kaydeden Ayşen Orhan, “Damak tadı ve hazmı kolaylaştırması, zinde tutması gibi birçok özelliğinin yanında kendine has tadı ile dostlara verilen değerin de bir göstergesi olan Türk kahvesi, bu bayramda eş ve dosta paketle de ikram edilecek. Müşterimizden gelen talep üzerine bu yıl farklı bir hazırlık yaptık. Pek çok müşterimiz aynı ortamda bayramlaşamayacağı dostu için özel kahve paketi hazırlatıyor. Talepler doğrultusunda bol miktarda kahve hazırlandı. Millet olarak kahve kültürümüzü kaybetmedik” dedi.
Deyimlere bile konu olan ‘Bir fincan kahvenin 40 yıl hatırı vardır’ sözüne istinaden bazı insanların değer verdikleri dostlarına bayramlık kahve ikramını kargo aracılığı ile de yaptığını kaydeden firmanın kuruyemişten sorumlu Gıda Mühendisi Ayşen Orhan, “Kültürümüze has birçok yiyecek ve içeceğimiz Avrupai tarz yiyecek ve içeceklerin gölgesine düştü ama Türk kahvesi cazibesinden hiçbir şey kaybetmedi” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Aydem'den mesajla uyarı ve sosyal mesafe açıklaması
YEREL HABERLER Aydem'den mesajla uyarı ve sosyal mesafe açıklaması
Vali Yavuz Selim Köşger, bayramda tedbirlere uyulması çağrısı yaptı
YEREL HABERLER Vali Yavuz Selim Köşger, bayramda tedbirlere uyulması ...
Kuşadası Kimsesizler Derneği 100 çocuğu giydirdi
YEREL HABERLER Kuşadası Kimsesizler Derneği 100 çocuğu giydirdi
Kuşadası’nda denetlemeler sürüyor
YEREL HABERLER Kuşadası’nda denetlemeler sürüyor
AK gençlerden Başkan Elbir'e ziyaret
YEREL HABERLER AK gençlerden Başkan Elbir'e ziyaret
Sinüzit hastası genç denize girebilmek için yardım bekliyor
YEREL HABERLER Sinüzit hastası genç denize girebilmek için yardım ...
Koronavirüs testi pozitif çıkan Aydınlı berber konuştu
YEREL HABERLER Koronavirüs testi pozitif çıkan Aydınlı berber ...
Aydın Valiliği, Vali Yardımcısıyla ilgili gerçek dışı beyanlar üzerine adli süreç başlattı
YEREL HABERLER Aydın Valiliği, Vali Yardımcısıyla ilgili gerçek dışı ...
Berber ve kuaförlere Kovid 19 testi yapıldı
YEREL HABERLER Berber ve kuaförlere Kovid 19 testi yapıldı
AK Parti Milletvekili Mustafa Savaş, KUTO’yu ziyaret etti
YEREL HABERLER AK Parti Milletvekili Mustafa Savaş, KUTO’yu ziyaret ...
Kuşadası’ndaki gasp olayının şüphelisi 4 kişi yakalandı
YEREL HABERLER Kuşadası’ndaki gasp olayının şüphelisi 4 kişi ...
Nazilli Kanal Yolu projesinde sona gelindi
YEREL HABERLER Nazilli Kanal Yolu projesinde sona gelindi
Kuşadası’nda mezarlıklarda bayram hazırlığı tamamlandı
YEREL HABERLER Kuşadası’nda mezarlıklarda bayram hazırlığı ...
Aydın Milli Eğitimden “Eğitimde Ramazan Günlükleri” etkinliği
YEREL HABERLER Aydın Milli Eğitimden “Eğitimde Ramazan Günlükleri” ...
Nazilli Ticaret Odası, TOBB Ekonomi Buluşmasına katıldı
YEREL HABERLER Nazilli Ticaret Odası, TOBB Ekonomi Buluşmasına ...
Kuşadası’nda aranan iki kişi yakalandı
YEREL HABERLER Kuşadası’nda aranan iki kişi yakalandı
Didim Belediyesi, iskeleleri yıktığı bölgeye yeni iskele yapmak için başvuru yapmış - ek fotoğraf
YEREL HABERLER Didim Belediyesi, iskeleleri yıktığı bölgeye yeni ...
Kuşadası’nda cadde ve sokaklara estetik dokunuş Kuşası’nda tek yön uygulamasıyla 4 bin 200 metrekare yeni peyzaj alanı düzenlendi
YEREL HABERLER Kuşadası’nda cadde ve sokaklara estetik ...
Kuşadası’nda facia ucuz atlatıldı
YEREL HABERLER Kuşadası’nda facia ucuz atlatıldı
Didim Belediyesi, iskeleleri yıktığı bölgeye yeni iskele yapmak için başvuru yapmış - ek fotoğraf
YEREL HABERLER Didim Belediyesi, iskeleleri yıktığı bölgeye yeni ...
Kamyonet seyir halindeyken alev aldı
YEREL HABERLER Kamyonet seyir halindeyken alev aldı
Didim Belediyesi, iskeleleri yıktığı bölgeye yeni iskele yapmak için başvuru yapmış
YEREL HABERLER Didim Belediyesi, iskeleleri yıktığı bölgeye yeni ...
Kronik kalp hastaları hekimlerine danışmadan ilaçlarını bırakmamalı
YEREL HABERLER Kronik kalp hastaları hekimlerine danışmadan ...
Belediye Ege türküleriyle İncirliova’yı ilaçlıyor
YEREL HABERLER Belediye Ege türküleriyle İncirliova’yı ilaçlıyor

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X