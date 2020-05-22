Aydın filesinde bir içeri bir dışarı

'Nerede yaşıyorsun?' sorusuna böyle yanıt verdi

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<br>AYDIN, (DHA) - Vestel Venus Sultanlar Ligi takımlarından Aydın Büyükşehir Belediyespor, dış transferde dördüncü takviyesini Eylül Akarçeşme ile anlaşarak yaparken, Hollandalı smaçör Celeste Plak ile yollarını ayırdı. Geride bıraktığımız sezon 1'inci Lig'de Kale 1957 formasıyla şampiyonluk yaşayan 21 yaşındaki libero Eylül, altyapısından yetiştiği Halkbank'ta oynadı. Daha önce dış transferde Anthi Vasilantonaki, Janset Cemre Erkul ve Ezgi Dağdelenler'le; iç transferde Meryem, Hande ve Balkestein'le anlaşıp, 7 isimle yollarını ayıran Aydın temsilcisi, Plak'ın gidişiyle 8 oyuncuya veda etmiş oldu.DHA-Spor Türkiye-Aydın AYDIN, (DHA)<br>2020-05-22 11:23:21<br>

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