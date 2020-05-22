Öğrenciler ‘Efe-Ders’e yoğun talep gösterdi

Efeler Belediyesi’nin eğitim projesi EfeDers’e vatandaşlar ve öğrencilerden yoğun talep geldi.

Ücretsiz interaktif online matematik eğitim sisteminden faydalanmak isteyen veliler ve öğrenciler sistem şifrelerini temin edebilmek için belediyenin telefon numaralarına binlerce çağrıda bulundu.

Efeler Belediye Başkanı M. Fatih Atay, eğitim projeleri ile adından söz ettirmeye devam ediyor. Efeler Belediyesi tarafından geçtiğimiz yılın ekim ayında başlatılan ve ilçedeki 15 bin öğrenciyi kapsayan ücretsiz interaktif online matematik eğitim sistemi EfeDers projesi, bu yıl genişletilerek 55 bin öğrencinin hizmetine sunuldu. Ana sınıfından üniversite hazırlık ve mezun öğrencilere kadar geniş bir yelpazede eğitim sunan proje, vatandaştan büyük ilgi gördü. Piyasa fiyatlarına göre alım gücü yüksek ailelere hitap eden sistem, Efeler Belediyesi tarafından ilçedeki öğrencilere ücretsiz dağıtılıyor. Projeye dâhil edilen yeni sınıflar ile birlikte Efeler’de daha fazla öğrencinin eğitim desteği alması sağlanırken, şifrelerin yanında öğrencilere Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ‘Nutuk’ isimli eseri ile birlikte hikaye kitapları da armağan ediliyor.

Efeler Belediyesi’nin nisan ayında yayın hayatına başlayan internet televizyonu Efeler TV EfeDers projesini öğrenciler ile buluşturuyor. Her gün yayınlanan “Ders Saati” isimli program ile öğrenciler, konu anlatımlarını ve soru çözümlerini takip edebiliyor.

Eğitimde fırsat eşitliğini sağlamayı amaçlayan projeden faydalnmak isteyen vatandaşların 444 80 09 numaralı telefondan veya 0533 706 01 09 numaralı whatsapp hattından talep oluşturarak Efe Masa ekipleri aracılığı ile veya Efeler Belediyesi’ne giderek şifreleri ücretsiz bir şekilde alabilecekleri bildirildi.

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