Nazilli'de din görevlileri kan bağışında bulundu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Nazilli'de din görevlileri kan bağışında bulundu

İHA

Nazilli'de din görevlileri kan bağışında bulundu

Nazilli İlçe Müftülüğü çalışanları ve din görevlileri, Müftü Selami Bayrakçı öncülüğünde Kızılay'a kan bağışında bulundu. 55 ünite bağışın Kızılay’ın azalan kan stoklarına destek olacağını ve kanlarının hayat kurtaracağını ifade eden Müftü Bayrakçı, “Ramazan etkinlikleri kapsamında sadakai cariye bağlamında yapmış olduğumuz bağışımızın kabul görmesini diliyoruz” dedi.

Nazilli Merkez Koca Cami ve İlçe Müftülük hizmet binası bahçesinde sosyal mesafe kurallarına uygun olarak düzenlenen kan bağışı etkinliğine İlçe Başkanı Mustafa Abak ve yönetim kurulu üyeleri, İlçe Kadın Kolları Başkanı Serpil Ateş Akkaya ve yönetimi de destek verdi. Nazilli’de görev yapan din görevlilerinin yoğun ilgi gösterdiği kan bağışı etkinliğinde İlçe Müftüsü Selami Bayrakçı ve Aydın Kızılay Kan Bağışı Merkezi Müdürü Dr. Rıdvan Şenol ev sahipliği yaptı.
Nazilli Müftüsü Selami Bayrakçı, yaptığı konuşmada, “Diyanet İşleri Başkanlığımızın genelgesi doğrultusundaki Ramazan etkinlikleri kapsamında yer alan etkinliklerden bir tanesi kan bağışında bulunulmasıydı. Özellikle de ramazan ayı içerisinde sadakai cariye bağlamında yapmış olduğumuz bağışımızın kabul görmesini diliyoruz. Katılan tüm arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyorum” dedi.

Aydın Kızılay Kan Bağışı Merkezi Müdürü Dr. Rıdvan Şenol da; “Nazilli İlçe Müftülüğümüzün önderliğinde özellikle bu günlerde hastalarımızın kan ihtiyacının karşılamak adına Nazilli’deki din görevlilerimizin gerçekleştirdikleri kan bağışı etkinliği için hasta ve hasta yakınları adına teşekkürlerimizi iletiyoruz. Böyle kutsal olan kan bağışı yardımı sayesinde her kan bağışından 3 hayat kurtarıyoruz. Ve özellikle bu yardımın ön planda olması gereken kutsal Ramazan ayımızda iftardan sonra buraya gelen din görevlilerimize ve destek olan herkese tüm hastalarımız adına teşekkür ediyoruz. Her ne kadar korona virüsle mücadele bugünlerde ön planda olsa da rutin kan bekleyen hastalarımız için bağışların devam etmesini bekliyoruz. Herkesi de hayat kurtarmaya davet ediyoruz” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Başkan Elbir: Bayramda incinen gönülleri tamir etmeliyiz
YEREL HABERLER Başkan Elbir: Bayramda incinen gönülleri tamir ...
ADÜ, ‘En Fazla Avrupa Patent Belgesi’ne sahip üniversiteler arasına girdi
YEREL HABERLER ADÜ, ‘En Fazla Avrupa Patent Belgesi’ne sahip ...
Köşk Belediye Başkanı Nuri Güler’in Ramazan Bayramı mesajı
YEREL HABERLER Köşk Belediye Başkanı Nuri Güler’in Ramazan Bayramı ...
Öğrenciler ‘Efe-Ders’e yoğun talep gösterdi
YEREL HABERLER Öğrenciler ‘Efe-Ders’e yoğun talep gösterdi
Aydın’da 2 ayda 126 bin kişiye 136 milyon lira nakit desteği verildi
YEREL HABERLER Aydın’da 2 ayda 126 bin kişiye 136 milyon lira nakit ...
Gerga Antik Kenti'nde define kazılarına tepki
YEREL HABERLER Gerga Antik Kenti'nde define kazılarına tepki
Aydın filesinde bir içeri bir dışarı
YEREL HABERLER Aydın filesinde bir içeri bir dışarı
Çiftlikte kenevir yetiştiren karı koca tutuklandı
YEREL HABERLER Çiftlikte kenevir yetiştiren karı koca tutuklandı
Aydın Ticaret Borsasında günlük oluşan fiyatlar
YEREL HABERLER Aydın Ticaret Borsasında günlük oluşan fiyatlar
Aydem'den mesajla uyarı ve sosyal mesafe açıklaması
YEREL HABERLER Aydem'den mesajla uyarı ve sosyal mesafe açıklaması
Kahve kültürümüzden ödün vermedik Ramazan Bayramı için onlarca ton Türk kahvesi hazırlandı
YEREL HABERLER Kahve kültürümüzden ödün vermedik Ramazan Bayramı ...
Vali Yavuz Selim Köşger, bayramda tedbirlere uyulması çağrısı yaptı
YEREL HABERLER Vali Yavuz Selim Köşger, bayramda tedbirlere uyulması ...
Kuşadası Kimsesizler Derneği 100 çocuğu giydirdi
YEREL HABERLER Kuşadası Kimsesizler Derneği 100 çocuğu giydirdi
Kuşadası’nda denetlemeler sürüyor
YEREL HABERLER Kuşadası’nda denetlemeler sürüyor
AK gençlerden Başkan Elbir'e ziyaret
YEREL HABERLER AK gençlerden Başkan Elbir'e ziyaret
Sinüzit hastası genç denize girebilmek için yardım bekliyor
YEREL HABERLER Sinüzit hastası genç denize girebilmek için yardım ...
Koronavirüs testi pozitif çıkan Aydınlı berber konuştu
YEREL HABERLER Koronavirüs testi pozitif çıkan Aydınlı berber ...
Aydın Valiliği, Vali Yardımcısıyla ilgili gerçek dışı beyanlar üzerine adli süreç başlattı
YEREL HABERLER Aydın Valiliği, Vali Yardımcısıyla ilgili gerçek dışı ...
Berber ve kuaförlere Kovid 19 testi yapıldı
YEREL HABERLER Berber ve kuaförlere Kovid 19 testi yapıldı
AK Parti Milletvekili Mustafa Savaş, KUTO’yu ziyaret etti
YEREL HABERLER AK Parti Milletvekili Mustafa Savaş, KUTO’yu ziyaret ...
Kuşadası’ndaki gasp olayının şüphelisi 4 kişi yakalandı
YEREL HABERLER Kuşadası’ndaki gasp olayının şüphelisi 4 kişi ...
Nazilli Kanal Yolu projesinde sona gelindi
YEREL HABERLER Nazilli Kanal Yolu projesinde sona gelindi
Kuşadası’nda mezarlıklarda bayram hazırlığı tamamlandı
YEREL HABERLER Kuşadası’nda mezarlıklarda bayram hazırlığı ...
Aydın Milli Eğitimden “Eğitimde Ramazan Günlükleri” etkinliği
YEREL HABERLER Aydın Milli Eğitimden “Eğitimde Ramazan Günlükleri” ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X