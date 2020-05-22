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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ata tohumlarından üretilen 3 milyon fide vatandaşlarla buluştu

İHA

Aydın Büyükşehir Belediyesinin 'Ata Tohumları' projesin kapsamında üretilen 3 milyon fideyi vatandaşlarla buluşturdu.

Ata tohumlarından üretilen 3 milyon fide vatandaşlarla buluştu

Aydın Büyükşehir Belediyesinin ‘Ata Tohumları’ projesin kapsamında üretilen 3 milyon fideyi vatandaşlarla buluşturdu.
Türkiye'nin gündemini korona virüs salgını işgal ederken güzel gelişmeler de yaşanıyor. Aydın Büyükşehir Belediyesinin bir kuruluşu olan Halk Ege Et, ata tohumlarından elde edilen doğal sebzeleri marketlerinde satışa sundu. Aydınlıları ve İzmirlileri tadı özlenen lezzetlerle buluşturduklarını belirten Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, "Belli bir yaşın üzerindeki vatandaşlarımızın çocukluklarında tadına bakıp unutamadığı lezzetleri Halk Ege Et marketlerimizde onlarla tekrar buluşturuyoruz. Çocuklarımız ve torunlarımız da bu lezzetlerin tadına bakabilecek" dedi.

İlk şubesi 2015'te açıldı
İlk şubesi 2015 yılında açılan ve bugün 13 marketiyle Aydınlılara ve son dönemde açılan Buca şubesiyle de İzmirlilere hizmet vermeye başlayan Halk Ege Et, Aydın'ın yerel sebzelerine de reyonlarında yer vermeye başladı. Güvenilir, sağlıklı, kaliteli, ekonomik yerli eti tüketicilerle buluşturan Halk Ege Et marketlerinde kadın kooperatiflerinin ürünlerine de yer verilirken her yıl milyonlarca fide dağıtımı yapılan ata tohumlarından üretilen sebzeler de halkla buluşturuldu. Marketlerde Büyükşehir Belediyesinin seralarında yetiştirilen domates, biber ve patlıcan tüketicilerle buluşturuldu. Satışa sunulan ürünler ise Yenipazar tatlı biberi, Bozdoğan düğme domatesi ile Aydın karası patlıcanı oldu.

Özlenen lezzetler sofralarda
Sebzelerin tüketicilerle buluşmasıyla ilgili değerlendirmede bulunan Başkan Çerçioğlu, Aydın Büyükşehir Belediyesinin Ata Tohumları projesine 6 yıl önce başladığının altını çizdi. Aydın başta olmak üzere Türkiye geneline bu yıl ata tohumlarından elde edilen 3 milyon fidenin yanı sıra tohumların da dağıtıldığını hatırlatan Başkan Çerçioğlu, "İyice olgunlaşan projemizi tüketicilerimizin yararına bir sonraki aşamaya geçirerek sebze satışına da başladık. Artık vatandaşlarımız, özellikle de belli bir yaşın üzerindeki vatandaşlarımız, unutamadıkları bu lezzetleri Halk Ege Et marketlerimizde ulaşıyorlar; çocuklarına ve torunlarına bu lezzetleri tattırıyorlar" dedi.

Aydın Büyükşehir Belediyesinin seralarındaki üretimin geleneksel tarım uygulamalarıyla yapıldığını vurgulayan Başkan Çerçioğlu, "Amacımız iyi tarımı uygulamak, daha lezzetli ve doğal ürünleri ortaya çıkarmak" ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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