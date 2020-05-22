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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yaşlı çınarların sıcak yemekleri evlerine kadar getirildi

İHA

Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan, 65 yaş üstü ve sokağa çıkamayan ve yalnız yaşayan vatandaşlara yönelik Belediye Aşevi tarafından gönderilen yemeklerini kapılarına kadar götürdü.

Yaşlı çınarların sıcak yemekleri evlerine kadar getirildi

Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan, 65 yaş üstü ve sokağa çıkamayan ve yalnız yaşayan vatandaşlara yönelik Belediye Aşevi tarafından gönderilen yemeklerini kapılarına kadar götürdü.
Başkan Kaplan, yemeklerini ve bayram hediyelerini takdim ederek, mübarek Ramazan Bayramlarını kutladı. Yaşlı çınarlar Başkan Kaplan’ı hazırladığı hediye paketleriyle karşılarında görünce mutlu olduklarını ifade etti.
Belediye Başkanı Nedim Kaplan, yaptığı açıklamada; “Bu bayram sokağa çıkma yasağı sebebiyle buruk geçecek. Bu nedenle; kapıdan da olsa büyüklerimizi ziyaret edip, ellerini öpemesek de gönüllerine dokunarak bir nebze mutlu etmek istedik. Şükürler olsun ki normalleşme süreci başladı. Bu virüs illetinden Allah’ın izniyle kurtulacağız. Biraz daha sabır Nice güzel bayramlar bizlerin olacak. Bu vesile ile tüm İslam aleminin mübarek Ramazan Bayramını kutluyorum. Rabbim nice güzel bayramlar görmeyi nasip etsin” dedi.

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