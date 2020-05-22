Kuşadası’nda durdurulan şüpheli araçtan uyuşturucu ve ruhsatsız silah çıktı

Kuşadası’nda narkotik ekipleri tarafından durdurulan şüpheli bir araçtan uyuşturucu, ruhsatsız silah ve bu silaha ait şarjör ve mermiler çıktı.

Edinilen bilgiye göre, bir ihbarı değerlendiren Kuşadası Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Kadınlar Denizi Mahallesi’nde Y.K. yönetimindeki şüpheli bir aracı kontrollü olarak durdurdu. Araçta yapılan aramada, yolcu koltuğunun altına saklanmış vaziyette 4.43 gr metamfetamin uyuşturucu maddesi, 1 Adet üzerinde marka ve model bilgisi olmayan 9 mm çapında tabanca, 1 Adet bu tabancaya ait şarjör, 13 Adet 9 mm çapında fişek ele geçirildi. Olayla ilgili olarak aracı kullanan Y.K. gözaltına alınarak, soruşturma başlatıldı.

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