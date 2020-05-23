Kaymakam Yalçın, şehit ve gazi ailelerini unutmadı

'Nerede yaşıyorsun?' sorusuna böyle yanıt verdi

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Yenipazar Kaymakamı Bekir Yalçın, Ramazan Bayramı münasebetiyle ilçedeki şehit ve gazi ailelerini ziyaret etti.

Kaymakam Bekir Yalçın’a, İlçe Jandarma Komutanı Güngör Demirtaş ve Komiser Muavini Mustafa Pınar eşlik etti. Toplamda 6 şehit ve gazi ailesini ziyaret eden Yalçın, vatandaşların Ramazan Bayramı’nı kutladı. Şehit mezarlarını da giden Yalçın, kabir başında dua etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.