'İstenmeyen evlilik otomobil yaktırdı' iddiası

<br>Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA)AYDIN'ın Koçarlı ilçesinde yaşayan Muzafer A.'nın (49) kızı Cevriye A.'nın (20) kaçarak evlendiği Gökhan T.'nin (29) otomobilini ateşe verip, yaktığı iddia edildi. Jandarmanın ifadesine başvurduğu Muzaffer A., suçlamayı kabul etmedi.<br>Çeşme Mahallesi'nde oturan Gökhan T., sevdiği Cevriye A. ile evlenmek istedi. Ancak baba Muzaffer A., evliliğe karşı çıktı. Ailesini ikna edemeyen genç kız da yaklaşık 1 ay önce sevdiği Gökhan T. ile kaçtı. Kısa süre sonra nikahlanan çifte sosyal medya üzerinden tebrik mesajları yağarken, iddiaya göre baba Muzaffer A. bu durumu kabullenmedi.<br>2 aile arasında gerginlik yaşanırken, Gökhan T.'nin otomobili, 1 hafta önce evlerinin bahçesinde park halindeyken yandı. Gökhan T. hurdaya dönen otomobili Muzaffer A.'nın yaktığını iddia ederek, jandarmaya şikayette bulundu. İfadesi alınan baba Muzaffer A. ise suçlamaları reddetti.<br>Jandarma soruşturmayı sürdürüyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Aydın / Koçarli Burhan CEYHAN <br>2020-05-23 12:56:14<br>
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
-
Canlı Skor
-
İddaa
-
Süper Lig
-
1.Lig
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
- Canlı Skor
- Magazin
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Gastro
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.