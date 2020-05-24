Vali Köşger şehit aileleri ve gazilerin bayramını kutladı

'Nerede yaşıyorsun?' sorusuna böyle yanıt verdi

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

– Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger, şehit aileleri ve gazilerin Ramazan Bayramı'nı hediyelerle kutladı.

Vali Yavuz Selim Köşger, Aydın ili genelinde yaşayan şehit aileleri ve gazilere tebrik kartı ve çeşitli hediyeler göndererek Ramazan Bayramlarını kutladı. Korona virüs önlemleri kapsamında bu bayramda şehit aileleri ve gazileri evlerinde ziyaret edemeyen Vali Köşger’in adına tedbirlere dikkat ederek ziyareti gerçekleştiren Vefa Destek Grubu ve İl Jandarma Komutanlığı görevlileri, Vali Köşger’in selamını ileterek, hediyelerini takdim etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.