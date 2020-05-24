Efeler’de belediye ekiplerinden bayram mesaisi

'Nerede yaşıyorsun?' sorusuna böyle yanıt verdi

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Efeler Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, Ramazan Bayramı’nın 1’inci günü sokağa çıkma yasağının bulunduğu Efeler’de sokakları temizledi.

Efeler Belediyesi hizmetlerine ara vermeden devam ediyor. Önemli çalışmaları ile korona virüsün Efeler’de yayılmasına engel olan Efeler Belediyesi, Ramazan Bayramı’nda da çalışmalarına devam etti. Temizlik İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, Cumhuriyet Mahalle sokaklarını ilaçlı su ile dezenfekte etti.

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