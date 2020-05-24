NAZBOT-1’in ilk mesaisi Koca Cami’de

Nazilli Belediyesi tarafından, Milli Teknoloji Hamlesi kapsamında geliştirilen ve yeni tip korona virüsle mücadele çalışmaları için tasarlanan NAZBOT1 ilk mesaisini tarihi Koca Cami’de yaptı.

Kovid19 önlemleri kapsamında ibadete kapatılan ve 29 Mayıs'ta yeniden açılacağı duyurulan camileri dezenfekte çalışmalarına başlayan Nazilli Belediyesi, yapay zeka robot NAZBOT1 ile faaliyetlerini aralıksız sürdürüyor.

İlk mesaisini tarihi Koca Cami’de yapan NAZBOT1, sahip olduğu UVC lambalar ile virüs ve bakterileri yok ederken aynı zamanda kimyasal kullanmadan hızlı zemin dezenfeksiyonu sağlama özelliği ile tam not aldı.

NAZBOT1’in Koca Cami’nin tamamını 25 dakikada dezenfekte ettiğini belirten Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, “29 Mayıs öncesi ilçemizdeki camilerimizin dezenfekte edilmesi için çalışmalarımıza başladık. Bu noktada yapay zeka robotumuz NAZBOT1 ile hızlı ve etkin bir şekilde sonuç alıyoruz. Türkiye’de dezenfekte çalışmalarına bambaşka bir boyut kazandırdığımıza inanıyorum. Emeği geçen herkese tekrar teşekkür ediyorum” dedi.

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