Şehit yakınlarından duygu dolu ziyaret

<br>Cemal YILDIRIM / AYDIN, (DHA) AYDIN'ın Efeler ilçesinde, şehit yakınları Vefa Sosyal Destek Grubu aracılığıyla şehitliği ziyaret etti. Ziyaretler sırasında duygu dolu anlar yaşandı.<br>Vefa Destek Grubu, Ramazan Bayramı'nın ilk gününde, şehit yakınlarına destek verdi. İsteyen şehit yakınları evlerinden alınarak, şehitliğe götürüldü. Şehit olan yakınlarının mezarını ziyaret edip, dua edenler duygu dolu anların yaşanmasına neden oldu. Şehitlik ziyaretine gidenler arasında 1961 yılında 6. Hava Üs Komutanlığı'nda görevli iken F-84G uçağı ile 'Yerden Kontrollü Yaklaşma' görevi sırasında Erdek Paşalimanı Adası, Harmanlı köyü civarında iki uçağın havada çarpışması sonucunda şehit olan Pilot Teğmen Sümer Akıncı'nın kız kardeşi 71 yaşındaki Şefika Kutluca da yer aldı. Kutluca'yı Efeler ilçesi Güzelhisar mahallesindeki evinden alan ekipler, Tellidede Mezarlığı'ndaki şehitliğe getirdi. Kutluca, şehit ağabeyinin mezarını ziyaret etti.<br>AYDIN'IN İLK PİLOT ŞEHİDİ<br>Aydın'ın ilk hava pilotu şehidi olan ağabeyi Şehit Pilot Teğmen Sümer Akıncı'yı ziyareti sırasında Kutluca'ya Aydın İl Göç İdaresi İl Müdürü ve aynı zamanda Vefa Sosyal Destek Grubu Koordinatörü Soner Koç, Aydın Valiliği Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Aydın İl Müdürü ve Vefa Sosyal Destek Grubu Koordinatör Yardımcısı Murat Bildik, Vefa sosyal Destek Grubu Personel Sorumlusu Davut Türkkan ve bir grup Vefa Sosyal Destek Grubu gönüllüsü eşlik etti.<br>Ağabeyinin mezarı başında dua edip, duygu dolu anlar yaşayan Şefika Kutluca, "Her şey için çok teşekkür ederim. Uzun zamandan beri ilk defa bu kadar kalabalık ve güzel bir tören ve kabristan ziyareti oldu" diyerek, gözyaşlarını tutamadı.<br>Uzun zamandır şehitliğe gelemediğine dikkati çeken Kutluca, "Ağabeyim birincilikle mezun olmuş, bir hava pilotuydu. Maalesef elim bir kazada şehit oldu. Aradan yıllar geçse de unutulmuyor. Televizyonda şehit ailelerine mezarlık ziyaretleri yaptırıldığını duydum. Hemen arayıp, ben de talepte bulundum. Her bayram ağabeyimin mezarını ziyaret için Şehitliğe gidiyorum ama bu defa sokağa çıkma yasağı olduğu için gidememiştim. Vefa Sosyal Destek Grubu imdadıma yetişti. Kendilerine çok teşekkür ederim. Bu ben de bir anı olarak kalacak" diye konuştu.<br>'ŞEHİTLERİMİZE VE AİLELERİNE MİNNET BORÇLUYUZ'<br>Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger, makamında DHA'ya yaptığı açıklamada, şehit yakınlarının şehitliklere ziyaretinde Vefa Sosyal Destek Grupları'nın kendilerine eşlik ettiğini vurgulayıp, "Şehitlerimizi burada rahmet minnet ve şükranla anıyorum. Onlar olmasaydı bu ülke huzur içerisinde, güvenlik ve esenlik içerisinde olmayacaktı. Türkiye çok sıkıntılı süreçlerden geçti. Onlara ve ailelerine minnet borçluyuz. Onların her türlü ihtiyacı bizim başımızın üzerinde. Her türlü talepleri emir oluyor bizler için. Her zaman bu böyle. Bayram ve sokağa çıkma yasağı dolayısıyla bazı şehit ailelerimizin talepleri oldu ve bu talepler de Vefa Destek grupları tarafından yerine getiriliyor. Biz ilimizde bulunan 1098 şehit ailemizin ve gazilerimiz bayramını ayrıca tebrik ettik. Kendilerine küçük bir armağanımız ve mesajımızı yine VEFA Destek grubundaki arkadaşlarımız ilettiler. Onları her zaman hatırımızda tuttuğumuzu bu şekilde göstermiş olduk. Şehit ailelerimizin ve gazilerimizin bayramını kutluyorum" diye konuştu. DHA-Genel Türkiye-Aydın Cemal YILDIRIM<br>2020-05-25 15:30:20<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.