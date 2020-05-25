Aydın´da iki farklı bölgede orman yangını çıktı

<br>Bahattin ALBAYRAK/DİDİM (Aydın), (DHA) AYDIN´ın Didim ilçesinde, iki farklı makilik alanda yangın çıktı. Söndürme çalışmaları havadan ve karadan devam ederken, iki alanda şu ana kadar toplam 140 hektarlık alanın zarar gördüğü belirtildi.<br>Bugün öğle saatlerinde Akbük Mahallesi ile Yalıköy Mahallesi Kırıkiçi mevkisindeki makilik alanlarda henüz bilinmeyen nedenlerle yangın çıktı. Dumanı gören vatandaşların ihbarı üzerine, Aydın Orman İşletme Müdürlüğü´ne bağlı 11 arazöz ve 1 helikopterle yangını söndürme çalışmaları başlatıldı. 50 işçinin yanı sıra itfaiye ekipleri de her iki bölgeye giderek çalışmalarına katıldı. Şu ana kadar rüzgarın da etkisiyle Akbük bölgesinde 40 hektar, Yalıköy mahallesinde ise 100 hektarlık alanın zarar gördüğü bildirildi. Alevlerin reform arazileri üzerinde dikilen zeytinliklere doğru ilerlemesi sebebiyle, önünün kesilmesi için bölgeye iş makineleri de sevk edildiği öğrenildi. DHA-Güvenlik Türkiye-Aydın Bahattin ALBAYRAK<br>2020-05-25 19:17:54<br>

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