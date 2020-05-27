Sokak hayvanlarının 'iyilik meleği'

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Sokak hayvanlarının 'iyilik meleği'

DHA

Cemal YILDIRIM, AYDIN (DHA) AYDIN´da yaşayan ev kadını Gülsüm Girgin (46), sokak hayvanlarına hayatını adadı. Sokağa çıkma kısıtlaması olan günlerde izin alarak dışarıya çıkan Girgin, kendi oluşturduğu 30 besleme noktasındaki kedi ve köpeklere bakıyor. Efeler ilçesinde yaşayan 2 kız çocuğu annesi Gülsüm Girgin'in hayatı, 5 yıl önce sokaktan sahiplendiği köpekle değişti. 'Lokum' adını verdiği köpeğiyle sokak hayvanlarına duyarlılığı artan Girgin, o günden sonra kendisini onların bakamına adadı. Her gün mahalle mahalle dolaşarak kendi oluşturduğu 30 ayrı besleme noktasında onlarca köpeğin ve...

Sokak hayvanlarının 'iyilik meleği'

<br>Cemal YILDIRIM, AYDIN (DHA) AYDIN´da yaşayan ev kadını Gülsüm Girgin (46), sokak hayvanlarına hayatını adadı. Sokağa çıkma kısıtlaması olan günlerde izin alarak dışarıya çıkan Girgin, kendi oluşturduğu 30 besleme noktasındaki kedi ve köpeklere bakıyor.<br>Efeler ilçesinde yaşayan 2 kız çocuğu annesi Gülsüm Girgin'in hayatı, 5 yıl önce sokaktan sahiplendiği köpekle değişti. 'Lokum' adını verdiği köpeğiyle sokak hayvanlarına duyarlılığı artan Girgin, o günden sonra kendisini onların bakamına adadı. Her gün mahalle mahalle dolaşarak kendi oluşturduğu 30 ayrı besleme noktasında onlarca köpeğin ve 100'lerce kedinin bakımını ve tedavisini üstlenen Girgin, ayrıca yavru kedi ve köpeklere geçici ve kalıcı yuvalar bularak sahiplendiriyor. Varını yoğunu sokak hayvanları için kullanan ve yetemediği yerde aldığı bağış mamalar ve tedavide kullanılacak ilaçlar ile sokak hayvanlarını aç kalmaktan kurtaran Girgin, hasta hayvanları tespit edip tedavilerini de yaptırıyor.<br>`ARTIK YEMEKLER İÇİN DAHA DUYARLI OLMALIYIZ´<br>Koronavirüs salgınından sonra sokak hayvanlarının gerekli yerlerden beslenmesi için izinlerini aldıklarını belirten Girgin, "Çünkü lokantalar ve işletmeler kapalı. Can dostlarımız, yemek bulmakta sıkıntı çekiyorlar. O nedenle beslenmesi gereken hayvan sayısında da artış oldu" dedi. Vatandaşların artık yemekler için daha duyarlı olmalarını, çöpe atmadan sokak hayvanlarına ulaştırmalarını isteyen Girgin, "Kapı önlerine de düzenli olarak su koyabilirler. Sokak hayvanlarına bakamıyorlarsa bile, bu şekilde yardımcı olabilirler. Herkes mama almak zorunda değil. Kimi zaman ekmekleri çöpte görüyorum. Çöpten ekmek çıkartıyorum. Bu konuda herkes biraz daha duyarlı olursa, hiçbir canlı aç kalmaz diye düşünüyorum" diye konuştu. Girgin'in aracılığıyla bir köpeği ve 7 yavrusunu 50 gün önce geçici olarak sahiplenip, sıcak yuvaya kavuşturan 40 yaşındaki Nebahat Temizkan ise "Çocukluğumdan beri hayvan dostuyum. Köpeği ve yavrularını zor durumda kalmamaları için evimde geçici olarak aldım. Bakımlarını yapıyorum. Gülsüm hanım sayesinde de kalıcı yuvalarına inşallah teslim edeceğiz" dedi.<br>`SATIN ALMAYIP, SAHİPLENELİM´<br>Nebahat Temizkan'ın ikizleri 7 yaşındaki Tuana Uşar ve Rüzgar Uşar ise, köpekleri çok sevdiğini söyleyerek, "Köpekleri çok seviyorum. Sokaktaki hayvanlarımıza iyi bakalım, onları sevelim. Satın almayıp, sahiplenelim" diye konuştu.<br>DHA-Genel Türkiye-Aydın Cemal YILDIRIM<br>2020-05-27 09:18:27<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Metin Yavuz; “Demokrasi tarihimizin kara lekesi 27 Mayıs darbesinin 60. yılı”
YEREL HABERLER Metin Yavuz; “Demokrasi tarihimizin kara lekesi 27 ...
Başkan Kaplan, “27 Mayıs darbesi ile halkın iradesi yok sayılmıştır”
YEREL HABERLER Başkan Kaplan, “27 Mayıs darbesi ile halkın iradesi ...
Uğur Soğutma’dan artan sıcaklara karşı serinleten kampanya
YEREL HABERLER Uğur Soğutma’dan artan sıcaklara karşı serinleten ...
Mustafa Savaş; “Menderes bu ülkede bir düzeni değiştirmiştir”
YEREL HABERLER Mustafa Savaş; “Menderes bu ülkede bir düzeni ...
Aydın Ticaret Borsasında günlük oluşan fiyatlar
YEREL HABERLER Aydın Ticaret Borsasında günlük oluşan fiyatlar
Arı yetiştiricileri ve kanatlı hayvan üreticilerine 'toplu poliçe indirimi' fırsatı
YEREL HABERLER Arı yetiştiricileri ve kanatlı hayvan üreticilerine ...
Aydın bayram boyunca sessizliğe büründü
YEREL HABERLER Aydın bayram boyunca sessizliğe büründü
Nazilli Vefa grubu bayramda da vatandaşın yüzünü güldürdü
YEREL HABERLER Nazilli Vefa grubu bayramda da vatandaşın yüzünü ...
Kuşadası’nda şüpheli araçtan ruhsatsız silah ve mermi çıktı
YEREL HABERLER Kuşadası’nda şüpheli araçtan ruhsatsız silah ve mermi ...
Efeler Belediyesi personeli bayramlaştı
YEREL HABERLER Efeler Belediyesi personeli bayramlaştı
Kuşadası’nda sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan şüphelinin üzerinden uyuşturucu çıktı
YEREL HABERLER Kuşadası’nda sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan ...
Kaymakam Yücel, vefa grubunun bayramını kutladı
YEREL HABERLER Kaymakam Yücel, vefa grubunun bayramını kutladı
Aydın'da, 5 saatlik yangında 45 hektar makilik kül oldu
YEREL HABERLER Aydın'da, 5 saatlik yangında 45 hektar makilik kül ...
Aydın'da, 5 saatlik yangında 45 hektar makilik kül oldu
YEREL HABERLER Aydın'da, 5 saatlik yangında 45 hektar makilik kül ...
Aydın'da çiftlikteki yangın 9 saatte söndürüldü
YEREL HABERLER Aydın'da çiftlikteki yangın 9 saatte söndürüldü
Lösemi hastası Mehmet öğretmen hayata tutunamadı
YEREL HABERLER Lösemi hastası Mehmet öğretmen hayata tutunamadı
Didim’de uyuşturucu operasyonu
YEREL HABERLER Didim’de uyuşturucu operasyonu
40 yatçı bayramı Kuşadası’nda marina içinde izole şekilde geçiriyor
YEREL HABERLER 40 yatçı bayramı Kuşadası’nda marina içinde izole ...
Didim Devlet Hastanesi yöneticilerinden bayram ziyareti
YEREL HABERLER Didim Devlet Hastanesi yöneticilerinden bayram ...
Aydın’daki çiftlikte samanlar alev aldı
YEREL HABERLER Aydın’daki çiftlikte samanlar alev aldı
Otomobille askeri tugaya girdi: 1 yaralı
YEREL HABERLER Otomobille askeri tugaya girdi: 1 yaralı
Cami ile hilal buluşması mest etti
YEREL HABERLER Cami ile hilal buluşması mest etti
ADÜ´de iki intörnün koronavirüs testi pozitif çıktı
YEREL HABERLER ADÜ´de iki intörnün koronavirüs testi pozitif çıktı
Kumar oynanan kahvehaneye baskın: 51 bin 275 lira ceza kesildi
YEREL HABERLER Kumar oynanan kahvehaneye baskın: 51 bin 275 lira ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X