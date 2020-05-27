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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Mustafa Savaş; “Menderes bu ülkede bir düzeni değiştirmiştir”

İHA

AK Parti Aydın Milletvekili ve TBMM KİT Komisyonu Başkanı Mustafa Savaş, 27 Mayıs 1960 darbesinin yıldönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Mustafa Savaş; “Menderes bu ülkede bir düzeni değiştirmiştir”

AK Parti Aydın Milletvekili ve TBMM KİT Komisyonu Başkanı Mustafa Savaş, 27 Mayıs 1960 darbesinin yıldönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.
Mustafa Savaş, mesajında; “27 Mayıs 1960 darbesi tarihimize kara bir leke olarak geçen, cumhuriyet tarihinin ilk askeri darbesidir. Milli iradeyi hiçe sayarak iktidarı gasp etme amacıyla yapılan bu alçak girişim, bir milletin yükseliş hikayesini hazmedemeyip engel olma hedefiyle dış güçlerin toplum mühendisliğinde gerçekleşmiştir. Aydın’ın yiğit evladı Adnan Menderes’in ‘Yeter söz milletindir’ diyerek verdiği mücadele, aziz milletimizin de desteğini alarak iktidar olmasını sağlamıştır. Merhum Menderes, kısa süre içerisinde Anadolu’nun dört bir yanında milli ve manevi değerlerimize sahip çıkarak Türkiye’ye çağ atlatan projeleri hayata geçirmiştir. Milleti özünden koparmak isteyen, tarihimize, kültürümüze, medeniyetimize düşman bir kesim, hem bu alanda hem de yatırımlar konusunda Türkiye’nin önünü kesmek istese de, Menderes ile birlikte bu düzen değişmiştir. Siyasal ve toplumsal hayatta hâkim süren atalet, milletimizin gönlünde taht kuran Adnan Menderes ile birlikte son bulmuştur. Tıpkı bugün olduğu gibi o günlerde de Adnan Menderes’in Türkiye’nin ufkunu açan ve şaha kaldıran icraatları şüphesiz birilerini rahatsız etmiştir. Yalan ve iftiralarla darbeye zemin hazırlayan cuntacı zihniyet meşru hükümete tehditler savurmaktan geri kalmamıştır. Bu tehditler sonrasında darbe ile iktidardan edilen meşru hükümet, hukuki zeminde karşılık bulmayan bir mahkemede vesayetçi hâkimler tarafından darağacına gönderilmiştir. Antidemokratik müdahaleleri meşru hale getiren yasalarla vesayet rejiminin önü açılmıştır. Seçilmiş bir başbakanı ve dava arkadaşı devlet adamlarını idama mahkûm eden vesayet ve statükocu zihniyet, demokrasiye ve vicdanlara da kilit vurmuştur.
Milli iradeyi yok saymayı alışkanlık haline getiren cuntacı zihniyet bu kez de FETÖ’nün hain girişimiyle 15 Temmuz 2016 tarihinde yeniden ortaya çıkma cüretinde bulunsa da Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde, aziz milletimiz, cesareti ve direnişiyle bu kez buna izin vermemiştir. 15 Temmuz hain darbe girişimine karşı meydanlara çıkan milletimiz, darbelere geçit verilmeyeceğini büyük bir mücadele ile haykırmıştır. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde, göğsünü siper eden milletimiz, demokrasi düşmanı, vesayet sevdalılarına karşı büyük bir ders vererek darbeler dönemini bir daha açılmamak üzere kapatmıştır. 15 Temmuz’da yazılan kahramanlık destanı ile darbe zihniyeti ebediyen Anadolu topraklarından silinmiştir.
Bu duygu ve düşüncelerimle, demokrasi şehidi, saygıdeğer hemşehrimiz Adnan Menderes’i ve dava arkadaşlarını rahmet ve minnetle yad ediyorum. Merhum Menderes’in aziz hatıralarına sahip çıkacak, gelecek nesillerimize de aktararak sonsuza kadar yaşatacağız. Demokrasi düşmanlarını da asla unutmayacağız” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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