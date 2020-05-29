Aydın filede Pınar'ı kadrosuna kattı

<br>AYDIN, (DHA) - Vestel Venus Sultanlar Ligi takımlarından Aydın Büyükşehir Belediyespor, dış transferde son olarak VakıfBank forması giyen Pınar Eren Atasever'le anlaştı. Voleybola Göztepe'de başlayan 33 yaşındaki libero İller Bankası, Karşıyaka, Maltepe Yalı, Samsun Anakent, Seramiksan, Rota Koleji ve Beşiktaş kulüplerinde oynadı.DHA-Spor Türkiye-Aydın AYDIN, (DHA)<br>2020-05-29 11:04:47<br>
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