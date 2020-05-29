Aydın'da 74 gün sonra sosyal mesafeli cuma namazı kılındı

<br>Burhan CEYHANCemal YILDIRIMİslam KELEŞ/AYDIN, (DHA)AYDIN'da, 74 gün sonra kılınan ilk kez kılınan mesafeli Cuma namazında vatandaşlar parklara, kapalı pazar yerlerine ve cami avlularına koştu. Ezanlar parkta okundu, minber yerine ise sandalyeler kullanıldı.<br>Aydın´ın 17 ilçesinde, 74 gün sonra kılınan ilk Cuma namazına vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Aydınlılar, parklara, kapalı pazar yerlerine ve cami avlularına giderek namaz kıldı. Cuma namazı için gelen vatandaşlara maske dağıtıldı ve ateşleri ölçüldü. Kendi getirdikleri seccadeleri alanlara sosyal mesafeli olarak seren vatandaşlar, 2.5 aylık namaz hasretini giderdi. Erler´de Bey Cami avlusunda, Söke´de kapalı pazar yerinde, İncirliova´da ise Cumhuriyet parkında vatandaşlar mesafeye dikkat ederek namazlarını kıldı. Parklar, camiler ve kapalı pazar yerleri doldu taştı. Ezan ve sela okundu, hutbe ise minber yerine sandalyede okundu.<br>İncirliova Kaymakamı Ediz Sürücü ise, "Kaymakamlık karşısındaki Cumhuriyet parkında Cuma namazını kıldık. Açık havada sosyal mesafe kurallarına uyduk. Namaz öncesi halk eğitim aracılığıyla dikilen maskeleri de dağıttık. Herkes kendi namazılığını getirerek sorunsuz şekilde namazı eda ettik" dedi.<br> <br>DHA-Genel Türkiye-Aydın Burhan CEYHAN Cemal YILDIRIM İslam KELEŞ<br>2020-05-29 18:29:47<br>

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