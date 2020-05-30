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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Nazilli’de şehir içi taşımacılığı yapan şoförler pandemi sürecinde düzenleme istedi

İHA

Nazilli’de şehir içi taşımacılığı yapan şoförler pandemi sürecinde düzenleme istedi

Kovid19 tedbirleri kapsamında şehiriçi taşımacılığı yapan araçların kapasitesinin ancak yüzde 50’si kadar yolcu taşıyabilmesi nedeniyle yaşanan süreçte şoförlerin de zor duruma düştüğü belirtildi. Nazilli Şehiriçi Minibüs Kooperatifi Başkanı Mustafa Esenay, aynı zamanda kamu görevi yapan şoförlerin görevlerini yapabilmesi için süreç normale dönünceye kadar fiyat düzenlemesi yapılması gerektiğini söyledi.
Yaklaşık 2 aydır, süreç nedeniyle hiçbir fedakarlıktan kaçınmayarak kamu hizmeti sürdürmeye çalışan şoförlerin artık dayanacak gücü kalmadığını belirten Nazilli Şehiriçi Minibüs Kooperatifi Başkanı Mustafa Esenay, Aydın Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi’ne (UKOME) yazdığı dilekçe ile yaşadıkları sorunu aktardı.
Korona virüs (Kovid19) tedbirleri kapsamında şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapan otobüslerin yolcu kapasitesinin yüzde 50’ye düşürülmesi ile birlikte fiyatları 23 kat artarken şehiriçi yolcu taşımacılığı yapan minibüslerde fiyatların değişmediğini belirterek “Şu anda 14 kişilik minibüsü ile en fazla 7 kişi taşıyabilen şoför esnafımızın eski fiyatlarla bu hizmeti sürdürebilmesi artık imkansız hale gelmiştir. Zam istemiyoruz pandemi dönemine ilişkin fiyat düzenlemesi yapılmasını istiyoruz” dedi.
Yaşadıkları sorunları Aydın Büyükşehir UKOME’ye yazdığı dilekçe ile dile getirip yetkililerden yardım isteyen Başkan Mustafa Esenay, dilekçesinde “Ülkemizde yaşamakta olduğumuz Covid19’a karşı alınan tedbirler uyarınca; toplu taşıma araçlarında koltuk kapasitesinin yarısı kadar yolcu alınarak yolcu taşımacılığı yapılmaktadır. Nazilli ilçe merkezinde çalışmakta olan şehiriçi yolcu taşımacılığı yapan araçlarımızda en fazla 7 yolcu taşımak mümkün olmaktadır. Birkaç saatlik yoğun saatler dışında da zaten 23 yolcuyla seferlerimizi gerçekleştirmekteyiz. Açıklanan tedbir kararlarından, koltuk kapasitesinin yarısıyla yolcu taşımacılığının aylarca süreceği anlaşılmaktadır. Pandemi sürecinin başından bu yana, Nazilli Şehiriçi esnafları olarak halkımızın mağdur olmaması ve hizmetin aksamaması için zararına yolcu taşımacılığını sürdürmekteyiz. Pandemi devam ettiği takdirde bu sürenin uzatılacağı da anlaşılmaktadır. Sürekli zarar ettiğimiz toplu taşıma hizmetini zarar etmeden sürdürebilmemiz için koltuk kapasitesi sınırlandırması kaldırılıncaya kadar geçerli olmak üzere yolcu fiyat tarifelerinin artırılmasını talep etmekteyiz” ifadelerine yer verdi.

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