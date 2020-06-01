Aydın Ticaret Borsasında günlük oluşan fiyatlar

Altın fiyatları hafta sonu ne kadar?

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Aydın Ticaret Borsasında kuru incirin kilogramı 11,00 – 19,00 TL aralığında işlem gördü.

Aydın Ticaret Borsasında günlük işlem gören ürünler ve fiyatlar şu şekilde oluştu: Kuru İncir, Hazır Tacir Satışı olarak en az 11,00 TL en çok 19,00 TL.

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