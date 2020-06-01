Germencik’te işletmeler dezenfekte edildi, personeller portör muayenesinden geçti

Dünyayı etkisi altına alan ve ülkemizde de oldukça etkili olan korona virüs salgınının kontrol altına alınmaya başlaması ile yayınlanan genelge ile resmen başlayan normalleşme süreci çerçevesinde Germencik Belediyesi çalışma başlattı.



Cumhurbaşkanı başkanlığında gerçekleşen kabine toplantısı sonucu açıklanan normalleşme takvimi çerçevesinde 1 Haziran 2020 tarihi itibariyle kafe ve restoranların açılması kararı üzerine Germencik Belediye Başkanı Fuat Öndeş belediyeye ait işletmelerde detaylı bir çalışma başlattı. Belediyeye ait kafe ve restoranlarda Koronavirüs tedbirleri kapsamında gerekli dezenfektasyon ve sterilizasyon gerçekleştirildi. Bunun yanı sıra işletmelerde hizmet verecek olan tüm çalışanlar portör muayenesinden geçti.

Açıklanan normalleşme takvimi dahilinde 1 Haziran 2020 itibariyle hizmet vermeye başlayacak belediyeye ait kafe ve restoranları detaylı bir şekilde dezenfekte ettiren ve personelleri sağlık kontrolünden geçiren Germencik Belediye Başkanı Fuat Öndeş, konuyla ilgili şunları kaydetti: “Germencik Belediyesi olarak korona virüs salgını ile mücadele kapsamında ilk günden bugüne ciddi çalışmalar yaptık. Birçoğu öncü olan ve emsal teşkil eden çalışmalarla halkımızın sağlığını korumaya yönelik hazırladığımız korona virüs eylem planını başarıyla uyguladık ve aynı hassasiyet ve kararlılıkla uygulamaya devam ediyoruz. 1 Haziran itibariyle normalleşme sürecine adım atacağız. Kafe restoranlarımız açılıyor. Germencik Belediyesi olarak tüm işletmelerimizi dezenfekte ettik, vatandaşlarımıza hizmet verecek personellerimizi de sağlık muayenesinden geçirdik. Çalışmalarımızı rutin ve planlı olarak devam ettiriyoruz. İlçemizde faaliyet gösteren diğer tüm işletmelerde ise denetimleri arttıracağız. Halkımızın sağlığı her şeyden önce gelir.

Kararlılık ve istikrarla bu badireyi atlatıncaya kadar çalışmalarımız sürecek. Ancak şunu da belirtmekte fayda var, normalleşme süreci her şey bitti normal hayata geri dönüyoruz demek değildir. Bu sebeple tedbiri elden bırakmayalım ve temkinli olalım. Henüz geçmiş bitmiş bir durum söz konusu değil, tehlike devam etmektedir. Kendimizin ve sevdiklerimizin sağlığı için korona virüse yönelik alınan önlemlere uymaya devam edelim. Tüm halkımıza sağlıklı günler dilerim”

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