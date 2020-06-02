Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

FIFA Futbol Doktoru diploması sahibi Doç. Dr. Güngör: “Futbolculara sıcak bitkinliğinin erken belirtileri ve oluşabilecek şikayetler öğretilmeli” Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı Başkanı Dr. Hasan Güngör: “Korona virüsün gündemimizi meşgul ettiği dönemde, futbolcu kalp damar sistemi sağlığı ihmal edilmemelidir”

İHA

Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı Başkanı ve FIFA Resmi Futbol Doktoru diploması sahibi Doç. Dr. Hasan Güngör, sıcak havanın futbolcuların kalp sağlığı ile ilgili bazı problemlere yol açabileceğini belirterek, "Futbolculara sıcak bitkinliğinin erken belirtileri ve oluşabilecek şikayetler öğretilmelidir" dedi.

FIFA Futbol Doktoru diploması sahibi Doç. Dr. Güngör: “Futbolculara sıcak bitkinliğinin erken belirtileri ve oluşabilecek şikayetler öğretilmeli” Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı Başkanı Dr. Hasan Güngör: “Korona virüsün gündemimizi meşgul ettiği dönemde, futbolcu kalp damar sistemi sağlığı ihmal edilmemelidir”

Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı Başkanı ve FIFA Resmi Futbol Doktoru diploması sahibi Doç. Dr. Hasan Güngör, sıcak havanın futbolcuların kalp sağlığı ile ilgili bazı problemlere yol açabileceğini belirterek, "Futbolculara sıcak bitkinliğinin erken belirtileri ve oluşabilecek şikayetler öğretilmelidir” dedi.
Türkiye’de korona virüs salgını nedeniyle ara verilen maçların 12 Haziran tarihinde kaldığı yerden devam edeceğini hatırlatan Doç. Dr. Hasan Güngör, müsabakaların yaz aylarında oynanacak olması nedeniyle sıcak havanın futbolcu kalp sağlığına etkileri konusunda önemli uyarılarda bulundu.
Normal şartlar altında mayıs ayı sonunda biten karşılaşmaların temmuz ayına kadar devam edecek olmasının sıcak havalarda futbolcu kalp sağlığı ile ilgili çekinceleri de beraberinde getirdiğine dikkat çeken Doç. Dr. Hasan Güngör, “Futbol; aerobik ve anaerobik eforların sırasıyla kullanıldığı sürat, kuvvet, çeviklik, esneklik, hareketlilik, denge, kas, kalp ve solunum sistemi dayanıklılığı, koordinasyon gibi faktörlerin performansa birlikte etki ettiği bir spor branşıdır. Bir maçta, elit düzeydeki oyuncular yüzde 8090 maksimal kalp atım hızında ve ortalama 10 km koşar. Sıcak havalarda oynanan maçlarda ve yapılan antrenmanlarda da oyuncular bazı sağlık sorunları yaşayabilmektedir. 2006 yılı mayıs ayında Manisa’da oldukça sıcak bir havada oynanan maçta yerel takımın oyuncusu aşırı sıcağın etkisiyle fenalaşarak sahada çimlere yığılmış; bir İspanyol ligi takımının 22 yaşındaki futbolcusu aşırı sıcak nedeniyle kalp krizi geçirerek yaşamını yitirmiştir. Buna benzer daha birçok örnek mevcuttur.
Yüksek yoğunluk veya uzun süreler içeren antrenmanlarda sıcak ortamlar, sporcuları çok daha fazla etkilemektedir. Sıcak ortamların sporcuda yol açtığı başlıca sıkıntılar kas krampları, sıcak bitkinliği ya da sıcak çarpmaları olarak kendini göstermektedir. Sıcak ortamlar, egzersiz sırasında gerçekleşen sporcu yaralanmalarını ve yorgunluğu daha da arttırır” diye konuştu.

“Çevre ısısının yükselmesiyle kalbe dönen kirli kan miktarı azalır”
Sıcak havanın futbolcuların kalp sağlığı ile ilgili bazı problemlere de yol açabildiğine vurgu yapan Güngör, şunları kaydetti:
“Sıcak çevrede ağır egzersizde kişinin tükettiği maksimum oksijen hacmi ve ısı 3839 dereceye yükselir. Kalp damar sistemi, iş yapan kasların oksijenden zengin kan akımını korurken, aynı zamanda kalp atımı ile pompalanan kanın büyük bir kısmı ısı dağılımını sağlamak amacıyla cildimize gönderilir. Çevre ısısının yükselmesi ile kalp atım hacminin büyük bir kısmının deride göllenmesi ile kalbe dönen kirli kan miktarı azalır. Ayrıca egzersizde aşırı buharlaşma sebebiyle sıvı kaybının artmasına bağlı olarak vücutta sıvı azalması meydana gelir. Egzersizin devamı ile kalbe kirli kan dönüşün azalması nedeniyle kalp damar sistemi kasların ve derinin kan akımı ihtiyacını karşılamada zorlanmaya başlar. Bu dengelemede kalp dakikadaki atım hacmini korunmak amacıyla hızlanır. Egzersizin devamında tansiyon düşmeye başlar. Bu konumda kan basıncının normal sınırlarda devamı daha öncelikli olmaya başlar.”

“Futbolcu kalp damar sistemi sağlığı ihmal edilmemelidir”
“Spor faaliyetlerinin sıkıntısız yapılabilmesi için sağlıklı bir kalp gereklidir” diyen Hasan Güngör, “Eğer kalp damar siteminde problem var ise sahalarda ani ölüme kadar gidebilecek ciddi problemler yaşanabilir. Özellikle vücut sıvı hacminin düşmesi, tuz ve elektrolitlerin kaybı, tansiyon düşüklüğü, pıhtılaşma faktörlerinin artması ve ısı dengesinin bozulması ile futbolcularda bayılma, nefes darlığı, çabuk yorulma, performans kaybı, ritim bozuklukları ve nadir de olsa kalp krizi ile ani ölüm gözlenebilir. Bu tür problemlerin önüne geçmek için amatör gruplar dahil bütün liglerdeki futbolcular için gerekli önlemler alınmalıdır. Futbolcuların düzenli olarak iyi bir sorgulama ve muayeneden geçirilmesi önemlidir. Özellikle korona virüsün gündemimizi meşgul ettiği dönemde futbolcu kalp damar sistemi sağlığı ihmal edilmemelidir” şeklinde konuştu.

“Kulüplerin alacağı basit önlemler riskleri azaltır”
Kulüplerin muayeneler dışında bu süreçte alacakları basit önlemlerin risklerin azaltılmasında etkili olabileceğine dikkat çeken Doç. Dr. Hasan Güngör, şu uyarılarda bulundu:
“Hacmi 1 litreyi geçmeyecek şekilde hazırlanan sıvı, şekerli su, ballı su, komposto, limonlu çay gibi antrenman ve maçlardan 30 dakika öncesine kadar 1015 dakika aralıklarla azar azar içilmelidir. Antrenman ve maç boyunca 10 dakikada bir veya devre arasında 100200 mililitre sıvı alınmalıdır. Antrenman ve maçlar sonrasında tartılarak sıvı kaybı kontrol edilmeli ve kilo kaybı varsa sık sık su içerek yerine konmalıdır. Çok sıcak günlerde antrenmanlar sabah saat 08.0010.00 arası, akşam saat 18.00’den sonra yapılmalıdır. Sporculara sıcak bitkinliğinin erken belirtileri ve oluşabilecek şikayetler öğretilmelidir. Giysiler hafif, az ve açık renklerde olmalı, ısı geçirmez giysilerden uzak durulmalıdır. Sıcak hava koşullarında, giderek artan süre ve şiddette egzersiz yaparak uyum sağlanmalıdır. 30 derecenin üzerindeki havalarda çalışma süresi çok kısa tutulmalıdır.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Büyükşehir’in sıcak asfalt çalışmaları devam ediyor
YEREL HABERLER Büyükşehir’in sıcak asfalt çalışmaları devam ediyor
Nazilli Belediyespor'da kaleci Zekeriya iddialı
YEREL HABERLER Nazilli Belediyespor'da kaleci Zekeriya iddialı
Tabiatın en hassas varlıkları, çevre denetiminde kullanılmaya başlandı Mühendisler dedikoduları önlemek için tesiste bal ve yumurtanın yanı sıra sebze ve meyve üretimine başladı
YEREL HABERLER Tabiatın en hassas varlıkları, çevre denetiminde ...
Kuşadası Belediyesinden 'online diyetisyen' hizmeti
YEREL HABERLER Kuşadası Belediyesinden 'online diyetisyen' hizmeti
Aydın Ticaret Borsasında günlük oluşan fiyatlar
YEREL HABERLER Aydın Ticaret Borsasında günlük oluşan fiyatlar
ATB Başkanı Çondur, kuru incire prim desteği istedi
YEREL HABERLER ATB Başkanı Çondur, kuru incire prim desteği istedi
25 yıllık keşkek hayrı yapılmadı, bağışlar ihtiyaç sahiplerine dağıtıldı
YEREL HABERLER 25 yıllık keşkek hayrı yapılmadı, bağışlar ihtiyaç ...
Aydın İl Sağlık Müdürlüğünden MHRS randevusu çağrısı
YEREL HABERLER Aydın İl Sağlık Müdürlüğünden MHRS randevusu çağrısı
Tavşanburnu Tabiat Parkı, ziyarete açıldı
YEREL HABERLER Tavşanburnu Tabiat Parkı, ziyarete açıldı
Aydın oda ve borsaları müşterek istişare toplantısında buluştu
YEREL HABERLER Aydın oda ve borsaları müşterek istişare ...
Aydın’da kahvecilere hijyen paketi dağıtıldı
YEREL HABERLER Aydın’da kahvecilere hijyen paketi dağıtıldı
Kuşadası Belediyesi yerli fidelerle üretime başladı Kuşadası Belediyesinden 'Toprağa Sarıl, Üretime Katıl' kampanyası
YEREL HABERLER Kuşadası Belediyesi yerli fidelerle üretime ...
OKT Trailer, treyler modasını değiştirecek yeni aracı için dijital lansmana hazırlanıyor
YEREL HABERLER OKT Trailer, treyler modasını değiştirecek yeni aracı ...
Şoförler Odası Başkanı Özmeriç, “Engelli erişimi zorunluluğu hakkında yasa değişikliği yapılması gerekiyor”
YEREL HABERLER Şoförler Odası Başkanı Özmeriç, “Engelli erişimi ...
Eve çağırdığı hayat kadınları tarafından soyuldu
YEREL HABERLER Eve çağırdığı hayat kadınları tarafından soyuldu
Otomobil, park halindeki kamyonete çarptı: 3 yaralı
YEREL HABERLER Otomobil, park halindeki kamyonete çarptı: 3 yaralı
Didim´de aç kalan domuz sürüleri yerleşim yerlerine indi
YEREL HABERLER Didim´de aç kalan domuz sürüleri yerleşim yerlerine ...
Yunanlılar göçmen botunu patlattı; 1 ölü
YEREL HABERLER Yunanlılar göçmen botunu patlattı; 1 ölü
Kuşadası’nda plaj ve işletmeler yağmur nedeniyle boş kaldı
YEREL HABERLER Kuşadası’nda plaj ve işletmeler yağmur nedeniyle boş ...
Büyükşehir Koçarlı’da maske, eldiven ve dezenfektan dağıtıyor
YEREL HABERLER Büyükşehir Koçarlı’da maske, eldiven ve dezenfektan ...
Didim’de normalleşme süreci başladı
YEREL HABERLER Didim’de normalleşme süreci başladı
Kuşadası Belediyesi pandemiyle mücadelenin önemli merkezlerinden oldu
YEREL HABERLER Kuşadası Belediyesi pandemiyle mücadelenin önemli ...
'Hayvan pazarlarını kolluk kuvveti denetlesin' isteği
YEREL HABERLER 'Hayvan pazarlarını kolluk kuvveti denetlesin' isteği
Kuşadası'nda plaj ve işletmeler yağmur nedeniyle boş
YEREL HABERLER Kuşadası'nda plaj ve işletmeler yağmur nedeniyle boş

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X