İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ergun’dan Başkan Özcan’a ziyaret

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ergun’dan Başkan Özcan’a ziyaret

İHA

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Yerel Yönetimler Başkanı Metin Ergun ile beraberindeki heyet, Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan'ı makamında ziyaret etti.

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ergun’dan Başkan Özcan’a ziyaret

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Yerel Yönetimler Başkanı Metin Ergun ile beraberindeki heyet, Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan’ı makamında ziyaret etti.
İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Yerel Yönetimler Başkanı Metin Ergun, Yerel Yönetimler Başkan Danışmanı Tuncay Tekay, Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Derviş Vural, İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya, İyi Parti Nazilli İlçe Başkanı Cihat Öztürk, Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan’ı makamında ziyaret etti.
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Özcan, “Beraber yol yürüdüğüm çok değerli kardeşlerim, abilerim bugün Nazillimize teşrif ederek bizleri onurlandırdılar. Kendilerine çok teşekkür ediyorum. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Aytekin başkanıma yönelik menfur saldırıyı tekrar kınamak için Genel Başkan Yardımcımız ile birlikte İncirliova’yı ziyaret ettik. Süreç içerisinde 3 tane çalıştay yaptınız. Bunun haricinde yerel yönetimlerde çok büyük çığır açtınız. Bizlere yön gösterdiniz ve destek oldunuz. Finansal destek sağlanması noktasında Avrupa Birliği fonları, İller Bankası görüşmeleri gibi her safhada bizlere destek verdiniz. Bu zorlu görevde bize verdiğiniz destekten dolayı teşekkür ediyorum. Rabbim yolunuzu açık etsin” ifadelerine yer verdi.
Başarılı çalışmalarından dolayı Millet İttifakı’nın belediye başkanlarına teşekkür eden İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Yerel Yönetimler Başkanı Metin Ergun, “Türkiye genelinde yerel yönetimler olarak partimiz adına 3 büyük çalıştay tertip ettik. Bunun dışında bölgesel toplantılarımız devam edecek. Korona virüs sürecinde tüm dünya ile birlikte bizde de bir aksama oldu. Bundan sonraki süreçte bölgesel toplantılarımıza devam edeceğiz. Millet İttifakı adına çalışan seçilmiş belediye başkanlarımız son derece başarılı hizmetler üretiyorlar. Bu noktada Aydın Büyükşehir Belediyemize, İncirliova ve Nazilli Belediyelerimize yapmış oldukları hizmetlerden Millet İttifakı’nın ortaklarından biri olan İYİ Parti adına teşekkür ediyorum” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kamudaki görme engelliler idari izinli sayılmak istiyor
YEREL HABERLER Kamudaki görme engelliler idari izinli sayılmak ...
Şair Kadir Koca ikinci şiir kitabını yayınladı
YEREL HABERLER Şair Kadir Koca ikinci şiir kitabını yayınladı
Başkan Atabay çalışmaları yerinde denetledi
YEREL HABERLER Başkan Atabay çalışmaları yerinde denetledi
İYİ Parti Genel Merkezinden Başkan Kaya'ya destek ziyareti
YEREL HABERLER İYİ Parti Genel Merkezinden Başkan Kaya'ya destek ...
Didim çiçek açıyor
YEREL HABERLER Didim çiçek açıyor
Nazilli esnafının sorunları müşterek toplantıda masaya yatırıldı
YEREL HABERLER Nazilli esnafının sorunları müşterek toplantıda ...
Didim açıklarında lastik botta 43 kaçak göçmen yakalandı
YEREL HABERLER Didim açıklarında lastik botta 43 kaçak göçmen ...
Kuşadası çarşılarında sıfır işgaliye uygulaması tavizsiz devam edecek
YEREL HABERLER Kuşadası çarşılarında sıfır işgaliye uygulaması ...
Aydın ve ilçeleri ortak oda ve borsa meclis toplantısı gerçekleştirildi
YEREL HABERLER Aydın ve ilçeleri ortak oda ve borsa meclis ...
Başkan Günel; "Yalan ve iftiraya başvuranlar yasalar önünde hesap verecek “
YEREL HABERLER Başkan Günel; "Yalan ve iftiraya başvuranlar yasalar ...
Kuşadası'nda 6 kaçak yapı yıkıldı, 524 yapı mühürlendi
YEREL HABERLER Kuşadası'nda 6 kaçak yapı yıkıldı, 524 yapı ...
Efeler Ziraat Odası Meclis toplantısı 2,5 ay sonra ilk defa yapıldı Toplantıda aşırı sıcakların vurduğu narenciye ve zeytin sektörü ele alındı
YEREL HABERLER Efeler Ziraat Odası Meclis toplantısı 2,5 ay sonra ...
Başkan Özcan, şehit babasını makam aracıyla oğlunun kabrine götürdü
YEREL HABERLER Başkan Özcan, şehit babasını makam aracıyla oğlunun ...
İstanbul’un fethinin 567. yılında Aydınlı öğrencilerden anlamlı başarılar
YEREL HABERLER İstanbul’un fethinin 567. yılında Aydınlı ...
Eski vekil Mehmet Erdem’den açıklama
YEREL HABERLER Eski vekil Mehmet Erdem’den açıklama
Şenköy'ün yüzü gülecek
YEREL HABERLER Şenköy'ün yüzü gülecek
Yunan askerinin patlattığı can salındaki Kongolu göçmen boğuldu
YEREL HABERLER Yunan askerinin patlattığı can salındaki Kongolu ...
Efeler’de yeşil alanlar bakımdan geçirildi
YEREL HABERLER Efeler’de yeşil alanlar bakımdan geçirildi
DSİ Bölge Müdürü İlter, Kestel Çayı üzerinde inşaa edilen bentleri yerinde inceledi
YEREL HABERLER DSİ Bölge Müdürü İlter, Kestel Çayı üzerinde inşaa ...
Nazilli Belediyesi köylerde yol hamlelerine devam ediyor
YEREL HABERLER Nazilli Belediyesi köylerde yol hamlelerine devam ...
Nazilli Belediyesi korona virüs ile mücadele çalışmalarına hız verdi
YEREL HABERLER Nazilli Belediyesi korona virüs ile mücadele ...
Büyükşehir’in sıcak asfalt çalışmaları devam ediyor
YEREL HABERLER Büyükşehir’in sıcak asfalt çalışmaları devam ediyor
Nazilli Belediyespor'da kaleci Zekeriya iddialı
YEREL HABERLER Nazilli Belediyespor'da kaleci Zekeriya iddialı
Tabiatın en hassas varlıkları, çevre denetiminde kullanılmaya başlandı Mühendisler dedikoduları önlemek için tesiste bal ve yumurtanın yanı sıra sebze ve meyve üretimine başladı
YEREL HABERLER Tabiatın en hassas varlıkları, çevre denetiminde ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X