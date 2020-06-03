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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Karpuzlu Çayı üzerine inşa edilen 2 köprünün montajı tamamlandı

İHA

– Devlet Su İşleri (DSİ) 21. Aydın Bölge Müdürlüğü tarafından yürütülen 'Çine Sulaması Drenaj Kanalları' projesi kapsamında Karpuzlu Çayı üzerine inşa edilen 2 adet köprünün montajı tamamladı.

Karpuzlu Çayı üzerine inşa edilen 2 köprünün montajı tamamlandı

– Devlet Su İşleri (DSİ) 21. Aydın Bölge Müdürlüğü tarafından yürütülen ‘Çine Sulaması Drenaj Kanalları’ projesi kapsamında Karpuzlu Çayı üzerine inşa edilen 2 adet köprünün montajı tamamladı.
DSİ 21. Aydın Bölge Müdürü Göktuğ İlter ve Bölge Müdür Yardımcısı Cengiz Köse ilgili teknik heyetle birlikte Çine Sulaması Drenaj Kanalları’ projesinde devam eden çalışmaları yerinde inceledi.
DSİ 21. Aydın Bölge Müdürü Göktuğ İlter, yaptığı açıklamada; “Bölge Müdürlüğümüz tarafından yapımına devam edilen ‘Çine Sulaması Drenaj Kanalları’ işi kapsamında Karpuzlu Çayı üzerine yapılacak olan 2 adet köprü çalışmasında kiriş montaj işlemleri tamamlandı. Köprülerin tamamlanmasıyla birlikte Çine ilçesine bağlı Kabataş, Yörükler, Doğanyurt, Esentepe, Gökyaka ve Saraçlar Mahallelerinin ulaşım sorunu çözülecektir” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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