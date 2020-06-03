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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Aydın LGS’ye hazır

İHA

Aydın LGS’ye hazır

Aydın İl Milli Eğitim Müdürlüğü 20 Haziran 2020 tarihinde yapılacak olan Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavı için hazırlıklarını tamamladı.
Aydın İl Millî Eğitim Müdürü Seyfullah Okumuş, sınav yapılacak okullarda incelemelerde bulunarak, sınav hazırlıklarını yakından takip ediyor. Okumuş, ziyaret ettiği okullarda bahçe ve binalara giriş için alınan düzen, koridor ve salonlarda alınan tedbirler, temizlik ve dezenfekte çalışmaları hakkında bilgi aldı.
İl Milli Eğitim Müdürü Okumuş, tüm hazırlıkların Milli Eğitim Bakanlığının talimatları doğrultusunda yapıldığını belirterek, “Korona virüs salgını tedbirleri kapsamında, sınav binalarına kolay ulaşabilmeleri için bu yıl ilk defa öğrenciler kendi okullarında sınava girecek. Öğrenciler, önceden dezenfekte edilmiş binalara maskeleri takılı halde, sosyal mesafe korunarak, bekletilmeden, sırayla alınacaklar. Sınav giriş belgelerinin okul yönetimleri tarafından sınav günü, sınavdan 30 dakika önce öğrencilerin sıra numarasına göre masalarına bırakılacak. Öğrenciler ihtiyaç duyacakları su, dezenfektan ve peçeteyi yanlarında getirebilecekler. Ayrıca her sınıfta dezenfektan bulunacak, öğrenciler ile görevli tüm personele okul idaresi tarafından okul girişinde ellerine dezenfektan uygulaması yapılacak ve ücretsiz olarak maske dağıtılacak. Öğrencilerin sınav günü en geç saat 09.00'da kendi okullarında hazır bulunmaları gerekiyor. Sınav salonlarında soru kitapçığı ve cevap kağıtları dağıtılırken sınav görevlileri tarafından cerrahi eldiven kullanılacak ve tüm okullarda Rehber öğretmenlerin korona virüs tedbirlerinin denetimi kapsamında öğrencilere yardımcı olmak için görevli olacaklar. Bina içerisinde ve okul bahçesinde; sınav girişinde, oturum arasında ve sınav sonunda öğrencilerin sosyal mesafelerini korumaları için görevli öğretmenler tarafından kontrollerin yapılacak. Öğrencilerin binalara giriş ve çıkışlarında izdiham oluşmaması ve sosyal mesafeyi koruyabilmek için veliler okul bahçelerine alınmayacak ve soru kitapçıklarının 22 Haziran Pazartesi gününden itibaren isteyen öğrencilere dağıtılacak” dedi.
Velilerin ve öğrencilerin içlerinin rahat olmasını ve öğrencilerin sadece sınav başarısına odaklanması gerektiğini ifade eden Okumuş, “Yaşanması muhtemel olumsuzlukları sıfırlayabilmek için yönetici arkadaşları ile sürekli toplantılar yaptık, hazırlıkları ve tedbirleri sahada inceledik. Velilerimiz gelişmeleri ve açıklamaları Millî Eğitim Bakanlığı ile Aydın İl Millî Eğitim Müdürlüğü’nün resmi internet sayfaları ve sosyal medya hesaplarından takip edebilirler. Yeni bir eğitim hayatının başlangıcı olan LGS’ye girecek tüm öğrencilere başarılar diliyorum” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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