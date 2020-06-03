Söke'de otomobil ters döndü; 3 yaralı

Aydın'ın Söke ilçesi Kuşadası çevreyolu Novada Kavşağında direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil ters döndü. Kazada adeta can pazarı yaşandı. Araçtakiler çevreden yetişen vatandaşların yardımıyla çıkarıldı.
Kuşadası istikametinden Söke istikametine hareket halindeki 09 BG 617 plakalı otomobil sürücüsü Hasan Harmandar kavşak yakınlarında direksiyon hakimiyetini kaybetti. Orta refüj bordürüne çarpan otomobil ters döndü. Kazada yaralanan sürücü ve yolcular Hatice Harmandar, Selen Ay Atar 112 acil servis ambulansı ile Söke devlet hastanesinde tedavi altına alındı.
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