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Kuyucak'ta ilek pazarı açıldı

DHA

Bahattin ALBAYRAK/ KUYUCAK (Aydın), (DHA) AYDIN'da, incirin döllenmesine yarayan ve erkek incir olarak bilinen 'ilek' pazarda satılmaya başkandı. Kuyucak ilçesinde kurulan pazarda geçen yıl olduğu gibi bu yıl da ileğin kilosu 5 liradan satıldı. Kuyucak'ta, ilek (erkek incir) pazarda satılmaya başlandı. Kuyucak İlçe Tarım ve Orman Müdürü Sabahattin Varol, Kuyucak Ziraat Odası Başkanı Abdullah Sevgi, AK Partili Kuyucak Belediye Başkanı Metin Ertürk, bölgenin en büyük incir üreticilerinden ve İncir İşletmesi Sahibi Ali Çevik ile mahalle muhtarları Kuyucak ilçe merkezinde kurulan ilek pazarını...

Kuyucak'ta ilek pazarı açıldı

<br>Bahattin ALBAYRAK/ KUYUCAK (Aydın), (DHA) AYDIN'da, incirin döllenmesine yarayan ve erkek incir olarak bilinen 'ilek' pazarda satılmaya başkandı. Kuyucak ilçesinde kurulan pazarda geçen yıl olduğu gibi bu yıl da ileğin kilosu 5 liradan satıldı.<br>Kuyucak'ta, ilek (erkek incir) pazarda satılmaya başlandı. Kuyucak İlçe Tarım ve Orman Müdürü Sabahattin Varol, Kuyucak Ziraat Odası Başkanı Abdullah Sevgi, AK Partili Kuyucak Belediye Başkanı Metin Ertürk, bölgenin en büyük incir üreticilerinden ve İncir İşletmesi Sahibi Ali Çevik ile mahalle muhtarları Kuyucak ilçe merkezinde kurulan ilek pazarını ziyaret etti. Sabahattin Varol ve beraberindeki protokol üyeleri, ilek satıcıları ve üreticileri ile sohbet edip, fikir alışverişlerinde bulundu. İlk gün, kilosu pazarda az sayıda satıcı olması nedeniyle 8 ile 10 lira arasında alıcı bulan ilek, ertesi gün daha çok satıcının gelmesiyle, geçen yıl olduğu gibi kilosu kalitesine göre 4 ile 5 lira arasında satıldı. Satıcı ve pazara gelenlerin maske takıp, sosyal mesafe kuralına uyarak alışveriş yaptığı pazarda, önümüzdeki günlerde ileğin daha da bollaşmasıyla daha fazla hareketlilik yaşanmasının beklendiği belirtildi.<br>`ÜRETİCİLERİMİZ CİDDİ GELİR ELDE EDİYOR´<br>Kuyucak'ın yöredeki tek ilek pazarn olduğuna dikkati çeken Kuyucak Ziraat Odası Başkanı Abdullah Sevgi, "Nadide ürünlerimizden olan incirin oluşmasını sağlayan ileklerin olmasıyla pazarımızda kurulmaya başladı. Kuyucak'taki yıllık ilek üretimimiz 100 ton civarındadır. Yaklaşık olarak 21 gün süren ilek hasadımızdan üreticilerde ciddi bir gelir elde etmekte" dedi.DHA-Genel Türkiye-Aydın / Kuyucak Bahattin ALBAYRAK <br>2020-06-04 13:51:24<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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