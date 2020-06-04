Didim’de denize sezonu kurallarla açıldı Altınkum plajına uyarı levhaları konuldu, şezlonglar mesafeli yerleştirildi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Didim’de denize sezonu kurallarla açıldı Altınkum plajına uyarı levhaları konuldu, şezlonglar mesafeli yerleştirildi

İHA

1 Haziran itibariyle sosyal mesafe kurallarına uyularak plajların halka açılmasının ardından Didim Altınkum Plajı da misafirlerini ağırlamaya başladı.

Didim’de denize sezonu kurallarla açıldı Altınkum plajına uyarı levhaları konuldu, şezlonglar mesafeli yerleştirildi

1 Haziran itibariyle sosyal mesafe kurallarına uyularak plajların halka açılmasının ardından Didim Altınkum Plajı da misafirlerini ağırlamaya başladı.
Korona virüs tedbirlerinin azaltılarak normalleşme adımları çerçevesinde 1 Haziran’da plajlara girilmesine izin verilirken, Didim Altınkum plajı da misafirlerini ağırlamaya başladı. İlçede turizm kalbi olan Altınkum’da, Didim Belediyesi virüs tedbirleri kapsamında önlem aldı.
Belediye tarafından plajın ana giriş kapısına çadır kurularak sosyal mesafe kurallarını hazırlatan uyarıcı levhalar ile dezenfekte aleti konuldu. Giriş kapısını etrafı bariyerle kapatıldı. Sadece giriş kapısı ve çevresinde bariyer olmasından kaynaklı bazı tatilciler ise diğer yerlerden sahile girdi.
Plaj içerisine ve şezlongların arasından uyarı levhaları ve de mesafe konuldu. Kimi tatilciler şezlongda güneşlenirken, kimileri ise mesafeli oturarak güneşin ve denizin tadını çıkardı.
Uyarı levhalarına rağmen bazı tatilcilerin ise uyarılar dikkate almayarak sosyal mesafeyi ihlal ettiği görülürken, çoğu tatilcinin ise maske takmadığı görüldü.
Altınkum’a gelen tatilcilerden Hamit Asat, “Geçen yıl gelmiştim çok beğendim ve ev aldım. Bu sene burada virüs tedbirlerine yakalandık ve 2,5 ay Didim’de kaldım. İnsanlar tedbirleri uymuyor, uyarsan sıkıntılarda olabiliyor ama herkesin tedbirini kendisi alması lazım. Didim’de deniz ve güneş çok güzel" dedi.

Bir başka tatilci Erdoğan Akyol ise, “Yurt dışındaydım 40 senedir şimdi Didim’deyim. Buradan ev kiraladım. Virüs tedbirlerin insanların kendisi dikkat etmeli. Sosyal mesafeyi korumalı. Didim çok güzel hava güzel denizde güzel. Bu mevsimden bundan güzel hava bulamazsınız” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Didim’de zehir tacirlerine baskın; 1 tutuklama
YEREL HABERLER Didim’de zehir tacirlerine baskın; 1 tutuklama
Efeler’deki pazar yerlerinde korona tedbirleri devam ediyor
YEREL HABERLER Efeler’deki pazar yerlerinde korona tedbirleri devam ...
Başkan Özcan’dan ‘su ayak izinizi ölçün’ mesajı
YEREL HABERLER Başkan Özcan’dan ‘su ayak izinizi ölçün’ mesajı
Takla atan otomobildeki 3 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Takla atan otomobildeki 3 kişi yaralandı
TÜRSAB Kuşadası yönetiminden yeni dönem ziyaretleri
YEREL HABERLER TÜRSAB Kuşadası yönetiminden yeni dönem ziyaretleri
AK Partili Metin Yavuz; “Milletimize desteklerimiz devam ediyor”
YEREL HABERLER AK Partili Metin Yavuz; “Milletimize desteklerimiz ...
Azılı suçlu Aydın polisinden kaçamadı
YEREL HABERLER Azılı suçlu Aydın polisinden kaçamadı
Kuyucak'ta ilek pazarı açıldı
YEREL HABERLER Kuyucak'ta ilek pazarı açıldı
27 yıl hapis cezası olan firarı polis tarafından yakalandı
YEREL HABERLER 27 yıl hapis cezası olan firarı polis tarafından ...
Kuşadası’nda polis aracı kaza yaptı: 2 polis hafif yaralı
YEREL HABERLER Kuşadası’nda polis aracı kaza yaptı: 2 polis hafif ...
Tarım Müdürlüğü ve Ziraat Odası’ndan çiftçilere ÇKS uyarısı Korona sürecinde en çok lazım olan belgelerin başında yer alan ÇKS için son tarih 30 Haziran
YEREL HABERLER Tarım Müdürlüğü ve Ziraat Odası’ndan çiftçilere ÇKS ...
Aydın’da 2 bin 905 sokak hayvanı sahiplenildi Büyükşehir Belediyesi’nin ‘Satın alma sahiplen’ kampanyası vatandaşlardan destek gördü
YEREL HABERLER Aydın’da 2 bin 905 sokak hayvanı ...
Sokakları şenlendiren çocuklar için özel hazırlık yapıldı Tuğba Kuruyemiş, 6 saatte on binlerce balon dağıttı
YEREL HABERLER Sokakları şenlendiren çocuklar için özel hazırlık ...
Başkan Atay, “Her zaman halkımızın yanındayız”
YEREL HABERLER Başkan Atay, “Her zaman halkımızın yanındayız”
Kuşadası Belediyesinin kurumsal logosu tescillendi
YEREL HABERLER Kuşadası Belediyesinin kurumsal logosu tescillendi
Başkan Atabay’dan yeni doğan bebeklere ‘hoş geldin’ hediyesi
YEREL HABERLER Başkan Atabay’dan yeni doğan bebeklere ‘hoş geldin’ ...
Aydın Ticaret Borsasında günlük oluşan fiyatlar
YEREL HABERLER Aydın Ticaret Borsasında günlük oluşan fiyatlar
Şehit babasından aylar sonra oğluyla kavuşmasını sağlayan Başkan Özcan’a teşekkür
YEREL HABERLER Şehit babasından aylar sonra oğluyla kavuşmasını ...
Sigortacılar kendi işlerinden başka bir sektörde faaliyet gösteremeyecek
YEREL HABERLER Sigortacılar kendi işlerinden başka bir sektörde ...
Kuyucak Belediye Başkanı Ertürk’ten ATB’ye ziyaret
YEREL HABERLER Kuyucak Belediye Başkanı Ertürk’ten ATB’ye ziyaret
Söke'de otomobil ters döndü; 3 yaralı
YEREL HABERLER Söke'de otomobil ters döndü; 3 yaralı
Kuşadası’nda Dünya Bisiklet Günü etkinliği
YEREL HABERLER Kuşadası’nda Dünya Bisiklet Günü etkinliği
Aydın Büyükşehir Belediyesi anında cezasını kesti O belediye personelinin işine son verildi
YEREL HABERLER Aydın Büyükşehir Belediyesi anında cezasını kesti O ...
Kahveden masa hırsızlığı kamerada
YEREL HABERLER Kahveden masa hırsızlığı kamerada

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X