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Yavuz; “Bizim gelecek nesillere bırakacağımız en değerli şey, yaşanabilir bir dünyadır”

İHA

Aydın Milletvekili ve AK Parti MKYK Üyesi Metin Yavuz, 5 Haziran Dünya Çevre Günü dolayısıyla bir açıklama yaptı.

Yavuz; “Bizim gelecek nesillere bırakacağımız en değerli şey, yaşanabilir bir dünyadır”

Aydın Milletvekili ve AK Parti MKYK Üyesi Metin Yavuz, 5 Haziran Dünya Çevre Günü dolayısıyla bir açıklama yaptı.
Metin Yavuz, mesajında; “Tüm canlılar için yaşamsal bir öneme sahip olan çevreyi korumak, sürdürülebilir kalkınmayı geçekleştirmek ve insanlığı çevre konusunda politikalar geliştirmeye sevk etmek amacıyla, 5 Haziran tarihi her yıl Dünya Çevre Günü olarak kutlanmaktadır. İsveç'in başkenti Stockholm'de Birleşmiş Milletler tarafından 133 ülkenin katılımı ile düzenlenen konferansta ilan edilen Dünya Çevre Günü; tüm dünyada çevre korumacılığının yaygınlaştırılması, çevresel kalitenin iyileştirilmesi ve bilinçli bir katılımın sağlanması amacıyla evrensel bir bilinçlendirme günü olarak değerlendirilmektedir. Ülkemizde ve dünyada insanlarda çevre bilincinin oluşturulabilmesi ve çevreye duyarlı bir nesil yetiştirilebilmesi için çeşitli etkinliklerle kutlanan Dünya Çevre Günü”, çevre ve değerlerini hatırlatılmasıyla da tüm insanlığı yakından ilgilendirmektedir. Zira dünyamız, özellikle son yüzyılda hızlı sanayileşme, plansız şehirleşme, çarpık teknolojik gelişmeler ve doğal kaynakların bilinçsizce tüketilmesi gibi sebeplerle büyük zarar görmüş, buna bağlı olarak da küresel ısınma, iklim değişimleri, kuraklık ve biyolojik çeşitliliğin azalması gibi insanlığın geleceğini tehdit eden sorunlarla karşı karşıya kalmıştır.
Bu nedenle, çevrenin korunması ve iyileştirilmesi için gösterilen çabanın amacı, insanların daha sağlıklı ve güvenli bir çevrede yaşamalarını sağlamaktır. Hedefimiz ülkemizi ve ilimizi yaşanabilir çevre anlayışı içerisinde geleceğe taşımaktır. Bizim gelecek nesillere bırakacağımız en değerli şey, yaşanabilir bir dünyadır. Herkes sağlıklı, dengeli bir doğal çevrede yaşama hakkına sahiptir. Hepimizin çevre bilinci konusunda zihinlerimize kazınması gereken nokta ise insanoğlunun var olduğu sürece, yaşamını devam ettirebilmesi için doğaya ihtiyaç duymasıdır. Bu konuda her ferdin çevreci olma ve üzerine düşen görevi yapma mecburiyeti bulunmaktadır.
Du¨nya C¸evre Gu¨nu¨’nu¨n çevre sorunları konusundaki toplumsal farkındalığın artmasına katkı sağlamasını temenni ediyor, gelecek nesillere daha Yeşil bir dünya bırakmak için tüm vatandaşlarımızı duyarlı olmaya davet ediyor, esenlikler diliyorum” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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