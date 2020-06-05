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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Sektör sorunları NTO tarafından Tarım ve Orman Bakanına aktarıldı

İHA

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli başkanlığında video konferans aracılığıyla gerçekleştirilen toplantıya Nazilli Ticaret Odası (NTO)Yönetim Kurulu Başkanı Nuri Arslan ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı M.Rifat Hisarcıklıoğlu ve 365 oda ve borsa Yönetim Kurulu Başkanları katıldı.

Sektör sorunları NTO tarafından Tarım ve Orman Bakanına aktarıldı

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli başkanlığında video konferans aracılığıyla gerçekleştirilen toplantıya Nazilli Ticaret Odası (NTO)Yönetim Kurulu Başkanı Nuri Arslan ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı M.Rifat Hisarcıklıoğlu ve 365 oda ve borsa Yönetim Kurulu Başkanları katıldı.
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu toplantıda yaptığı konuşmada, Kovid19'un başladığı ilk günden itibaren Bakan Pakdemirli'nin TOBB ile devamlı istişare içinde bulunduğunu söyledi. Hisarcıklıoğlu, bu dönemde tarım kredilerinin faizsiz ertelendiğini, üreticilerin ayakta kalmaları için destekleme ödemelerinin erkene çekildiğini ve geleneksel şekilde hayvansal, bitkisel üretim yapan işletmelere faizsiz kredi temin edildiğini, lisanslı depoların 2020'de süresi dolan lisanslarının 1 yıl daha uzatıldığını anlattı.
Hisarcıklıoğlu, tarımda yerel değerlere sahip çıkılması gerektiğini de kaydetti.
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli de, yeni tip korona virüs (Kovid19) salgını sürecinde sürdürülebilir üretim ve gıda arztalep dengesi açısından küçük aile işletmelerinin varlığıyla, lisanslı depoculuğun öneminin bir kez daha hissedildiğinin altını çizerek, kısıtlama günlerinde fırsatını bulanların şehirleri terk ettiğini, köy nüfuslarının ikiye katlandığını söyledi.

Toplantı oda/borsa Yönetim Kurulu Başkanlarının üye sorunlarını anlatması ile devam etti. Toplantıda söz alan NTO Yönetim Kurulu Başkanı Arslan, üyelerden gelen talepleri kilit karar alıcılara aktardığını belirtti. Pakdemirli’ye sektöre ait üyelerin taleplerini aktaran Arslan, “Üyelerimizle sürekli iletişim halinde çalışmalarımızı devam ettirmekte, sorunların çözümleri hakkında Bakanlıklar ve yerel yönetimler ile görüşmekteyiz. Sorumluluk sahamızda bulunan üyelerimizden gelen, acil çözüm bekleyen sorunları aktarmak istiyorum. İmar Affı ile Yapı Kayıt Belgesi Verildiği Halde Tapu Kayıtlarında Tarım ve Orman Arazisi Yazdığı İçin İşletme Ruhsatı Alamayan Mevcut Tesislerin Sorunları
3194 sayılı İmar Kanunu’na 7143 sayılı Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması Kanununun 16.maddesine Torba Yasa ile eklenen geçici 16.madde ve Yapı Kayıt Belgesi Verilmesine İlişkin Usul ve Esaslar Tebliğinin 5.Maddesinde; sanayi yapılarının tanımlı olduğu İmar Barışı kapsamında 31 Aralık 2017 tarihinden önce yapılan sanayi ve imalat tesislerinin Yapı Kayıt Belgesi alabilecekleri belirtilmiştir. Bu uygulama özellikle sanayi ve imalat tesislerinin yasa dışı (kaçak) olarak görünen bina ve eklentilerinin imara dahil edilmesini sağlayan gayet yapıcı ve olumlu bir gelişme olarak kabul görmüştür. Ancak Tapu Kayıtlarında vasfını yitirmiş ‘Tarım Arazisi’ veya ‘Orman Arazisi’ olarak görünen alanlarda bulunan sanayi ve imalat tesislerine, Yapı Kayıt Belgesi verildiği halde İşletme Ruhsatı verilmemektedir. Bu durumun düzeltilmesi için İşletme sahipleri tarafından yerel makamlara yapılan münferit başvurulardan bir sonuç alınamamaktadır. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yapılan Yapı Kayıt Belgesi uygulaması ancak Tarım ve Orman Bakanlığınca vasfını yitirmiş bu arazilerin sanayi ve ticaret alanı olarak cins tashihi yapılması durumunda anlam kazanacaktır.
Zaten işletme sahipleri tarafından yapılan görüşmelerde bu durumun ancak Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından aynı durumdaki tüm arazi ve alanları kapsayacak genel bir düzenleme yapılması halinde çözülebileceği ifade edilmektedir. İşletmelerimizin ekonomik açıdan gelişmesini sağlayacak bu sorunun, Bakanlıklar arasında yapılacak koordinasyon ve iş birliği ile acilen çözümlenmesi gerekmektedir.
Tarım ve Orman Bakanlığı’mızın başlattığı ürün masaları ve hazırlanan raporlara istinaden üretim, tüketim ve ihracat miktarları belirlenerek bölgesel üretim kotaları getirilmeli, kota fazlası üretim için her türlü tarımsal desteğin kesilmesi suretiyle önlemler alınabilir. Böylece üretimi çok fazla olan ürünün arz fazlalığı nedeni ile fiyatının maliyetinin de altında satışının önüne geçilmiş olacaktır. Arz fazlası bazı ürünlerden vazgeçilerek hayati ürünlere odaklanılmalıdır. Merdiven altı olarak tabir edilen kayıtsız ve denetimden yoksun birçok işletme mevcuttur. Denetim mekanizmasının sıklaştırılması amaçlı önlemler alınması durumunda haksız rekabetin yol açtığı zarardan üyelerimizin korunmuş olacağını belirtmek isterim ”dedi.
Toplantı sonrası konuşan Bakan Pekdemirli, tüm oda ve borsalardan gelen bu taleplerin çözüm bulunmak üzere değerlendirmeye alınacağını belirtti. Korona sonrası süreçte tehditleri fırsata çevirme noktasında oda ve borsaların yaptığı çalışmalar için de teşekkür etti.

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