63 yaşında koronayı yendi, kurallara uyun çağrısında bulundu

– Aydın’da, kalp, KOAH ve geçirilmiş Bypass cerrahisi öyküsü olmasına rağmen 63 yaşında korona virüsü yenen Selahattin Tayfun, hastaneden taburcu olurken kurallara uyun çağrısı yaptı.

Aydın’da, 21 Mayıs tarihinde Kovid19 testi pozitif çıkan, kalp, KOAH ve geçirilmiş Bypass cerrahisi öyküsü olan 63 yaşındaki Selahattin Tayfun’un Aydın Devlet Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları servisinde medikal tedavisine başlandı. Klinik durumunun kötüleşmesi sonucu 22 Mayıs 2020 tarihinde yoğun bakım ünitesinde tedavisine devam edildi. İl Sağlık Müdürlüğünün koordinasyonuyla mevcut tedavilerine ek olarak ivedilikle İmmun Plazma ve Tocilizumab (interlökin 6 inhibitörü) tedavileri başlandı. Tedavilere hızlı bir şekilde cevap veren hasta, klinik durumunun iyileşmesi sonucu 02 Haziran 2020 tarihinde Enfeksiyon Hastalıkları servisine çıkarıldı. Tedavisi tamamlanan hasta, dün akşam saatlerinde şifa ile taburcu edildi.



Taburcu olan Selehattin Tayfun, yüksek ateş ve nefes darlığı şikayetiyle hastaneye geldiğini belirterek; “Yaşadığım çok kolay bir şey değil. Üç gün kendimde değildim, o süreçte doktorlarımız birçok ilaç ve plazma tedavisi uygulamış. Başhekimimiz, doktorlarımız, hemşirelerimiz ve tüm sağlık çalışanlarımıza şükranlarımı sunarım. Lütfen devletimizin yaptığı uyarıları dikkate alalım” dedi.



Hastanın tedavi süreciyle ilgili olarak İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamada ise, “Sağlıklarına kavuşan ve taburcu edilen hastamıza 'geçmiş olsun' dileklerimizi iletiyor. İçinde bulunduğumuz bu olağanüstü süreç boyunca ellerinden gelenin en iyisini yapan tüm personelimize gayretlerinden dolayı ayrıca teşekkür ediyoruz. Halkımızdan beklentimiz Kovid19’la mücadelede bugüne kadar gösterdikleri hassasiyeti, kontrollü sosyal hayat döneminde de devam ettirmeleri ve maske, mesafe ve temizlik kurallarına özen göstermeleridir” denildi.

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